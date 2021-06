Prevzel eno najnevarnejših funkcij in postal prvi sovražnik mehiških kartelov

Pred natanko enim letom sta bila v napadu kartela ubita dva njegova telesna stražarja, sam pa je končal v bolnišnici. Od takrat živi v svoji pisarni, saj bi rad obvaroval svojo družino. Omar Garcia Harfuch je šef policije v mehiškem glavnem mestu in sovražnik mehiških kartelov številka ena. Pravi, da mu bo s trdim delom uspelo zmanjšati kriminal v mestu in državi.

Prva stvar, ki jo Omar Garcia Harfuch uzre zjutraj, ko odpre oči, je knjižna polica, na kateri ponosno stojita dve fotografiji: portreta njegovih umorjenih telesnih stražarjev. Edgarja in Rafaela, piše El Pais. Razen tega srčnega detajla je njegova spalnica skopa: omara, v kateri visi nekaj srajc in jaken, zloženih po barvah, ter televizija, ki jo gleda iz postelje. Ne počuti se kot doma, ker ni doma. Harfuch že eno leto živi v svoji pisarni, vse odkar je kartel 'Jalisco nove generacije' nanj več kot 400-krat streljal s puškami in minometi. Svojo zgodbo je zaupal El Paisu.

Napad na njegov avto in nanj je trajal tri minute – Harfuch je preživel, Edgar in Rafael pa žal ne. Danes sta dve napolnjeni pištoli edina predmeta na Harfuchovi nočni omarici. Šef policije Ciudada de Mexica takoj, ko se prebudi, na svojem telefonu odpre WhatsApp, saj vsako jutro prejme povzetek dela, ki ga je policija v glavnem mestu opravila prejšnji dan. Ob 5.30 zjutraj že izmenjuje sporočila s sodelavci, uro kasneje pa o vsem poroča županji Claudii Sheinbaum. "Nisem policaj, ki se skriva v svoji pisarni," pravi. "Za zmanjšanje kriminala sem bolj aktiven in motiviran kot kadar koli prej." Življenje omejil na minimum Toda napad je korenito spremenil njegovo življenje."Omejil sem svoje gibanje, hčere ne vidim, družabno življenje zame ne obstaja in ne hodim več na policijske akcije," prizna. "Moj vsakdanji cilj ni prijeti tiste, ki so me poskušali ubiti, ampak zmanjšati kriminal." Edini dokumenti, ki jih ima na mizi so zemljevidi z označenimi mesti, kjer so se zgodili umori, ropi, aretacije in kraje vozil. "Napada ni bilo težko preboleti. Živ sem in moja odgovornost je, da grem naprej. Povem vam, da sem se v službo vrnil z večjim navdušenjem kot kadar koli prej," pravi Harfuch. 20. maja ob 21. uri se je pred 39 leti v Cuernavaci (zvezna država Morelos) rodil Omar Hamid Garcia Harfuch. Oktobra 2019 je bil v Ciudadu de Mexicu imenovan za glavnega vodjo policije. Pod budnim očesom ima glavno mesto z 10 milijoni prebivalcev, v katerem je kriminal trdno zakoreninjen. V zadnjih dneh naslove časopisov polni zgodba o korupciji v policiji in nalogu za prijetje 57 policistov. Na to odgovarja, da "večina od 90.000 policistov v tem mestu deluje junaško in dostojanstveno, vendar obstajajo nekateri pokvarjeni posamezniki, ki izsiljujejo in sodelujejo z organiziranimi kriminalci ter tako vsakodnevno blatijo delo tisočih drugih policistov". "Očistimo policijo in odstranimo podkupljive policiste," pravi samozavestno. Odkrito govori o napadu in mrtvih kolegih Med pogovorom za El Pais se spomni napada, ko je za las ušel smrti. To so dejstva: 28. junija 2020 ga je približno 50 plačanih morilcev iz kartela Jalisco poskušalo ubiti. Dvajset jih je pristopilo k njegovemu vozilu in pričelo streljati, po mestu pa je bilo razpršenih še dodatnih 30 kriminalcev. V slabem letu dni so aretirali 25 oseb. Med njimi je bil tudi Jose Armando 'El Vaca' Briseno, glavni morilec kartela in desna roka vodje kartela Nemesia Oseguere Cervantesa, znanega kot 'El Mencho'.

Njegovo pričevanje o napadu je zastrašujoče, vendar opiše točno tako, kot je bilo. "Ura je bila 6.32 zjutraj in na sovoznikovem sedežu sem pregledoval nekaj papirjev, ko sem zagledal tovornjak, ki nas je prehitel. Takrat sem vedel, da smo padli v zasedo. Potem sem opazil, da je prvi strel prebil vetrobransko steklo. Izvlekel sem pištolo in streljal, od tega trenutka pa so se streli kar naprej množili. Bilo je hrupno. Nagnil sem glavo, se sklonil in čakal, da se vse konča. Edgar in Rafa sta že bila mrtva, povsod je bilo razsuto steklo in bilo je veliko prahu. V nogo me je zadela že tretja krogla. Po nekaj minutah, ki so se vlekle kot večnost, je vse utihnilo in nekdo je potrkal na okno in dejal: 'Pojdi ven, pojdi ven'. Nisem hotel odpreti vrat, ker sem mislil, da čakajo, da me pokončajo. Nato sem zaslišal: 'Tiger, Tiger, prispeli smo.' To je bil moj vzdevek v policiji. Vedel sem, da me kliče nekdo, ki me dobro pozna. Nato sem odprl vrata," se spominja. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je izvedel, da so takoj po napadu na kraju aretirali 12 oseb. Napad je razkril, kako zelo si ga je želel ubiti El Mencho, najbolj iskan moški v državi. Še preden je postal glavni na policiji, je bil Harfuch vodja operacij in bdel nad kartelom Jalisco, ki je izgubil več svojih ljudi, veliko pa so jih tudi zaprli. Toda ali se Harfuch zaveda, da njegovo življenje ne bo nikoli enako? "Najslabša je misel, da bi vse to lahko ogrozilo mojo družino, vendar bi bilo sebično, če ne bi dal vsega od sebe, glede na to, da imam odgovornost do milijonov ljudi. Tisti dan, ko ne bom več zdržal, bom odšel." Na dogodku ga varuje najmanj 20 specialcev V sredini junija se Harfuch odpravlja na enega redkih dogodkov, saj je moral podeliti priznanja in medalje skupini policistov za posebne dosežke. Za varovanje potrebuje približno 20 ljudi. Ko je prispel na dogodek, je na strehah stalo 10 uniformiranih moških, še 10 telesnih stražarjev in policistov pa ga je spremljalo v dveh oklepnih kombijih s posebno odprtino, skozi katero bi ob napadu lahko streljali od znotraj.

Pravi, da pogreša ulico in dogajanje na terenu. Toda zaveda se, da je pisarna njegovo novo mesto, in tako bo ostalo še nekaj časa, ker želi obvarovati družino in stopiti na prste kriminalcem. "Kriminal je v mestu možno zmanjšati le z veliko dela. Trenutno imamo največ dela z 20 najnasilnejšimi okrožji v mestu," pove in pokaže na zemljevid, razdeljen in označen s pisanimi barvami. "V zadnjih nekaj mesecih smo v mestu celo zabeležili nekaj dni brez umorov in pobojev," se pohvali.