Prevzela identiteto mrtve Marie in vohunila za tujo državo

V primeru prevzetja identitete gre za posebno kategorije 'nezakonitih', so ob tem dejali na EYP. "Oblikovanje identitete in osebnega profila je metodično večletno delo s spretnim izkoriščanjem ljudi, postopkov in institucij. Niti najbližji niso vedeli za njeno identiteto," so izpostavili obveščevalci. Vohuni sicer za namene infiltracije tudi izdelujejo ponarejene osebne dokumente ali ponarejajo mrliške liste.

Ta je v Grčiji delovala slaba štiri leta. Ob prihodu v Atene je prevzela identiteto preminule Marie T . in se globoko infiltrirala v tamkajšnjo družbo. S tem je dobila tudi osebno izkaznico in veljavno državljanstvo. Poleg prevzete identitete mrtve Marie je namreč Irina stopila tudi v čevlje fotografinje in lastnice trgovine s pripomočki za pletenje in kvačkanje.

"Gre za pomembno odkritje modusa operandi in tehnik infiltracije, ki jih uporabljajo tudi tajni agenti," so ob tem sporočili iz EYP. Dodali so, da obveščevalnim službam podatki o preminulih državljanih pogosto pomagajo pri nameščanju njihovih vohunov, ravno s pregledom baz pa so Irino tudi odkrili.

Grški mediji ob tem poročajo, da se je Irina januarja vrnila v Rusijo. Ker je prevzela državljanstvo prebivalke Unije, pa predvidevajo, da se je pri svojem vohunjenju gibala tudi po drugih državah po Evropi.

Od začetka vojne v Evropi odkrili več kot 400 ruskih vohunov

A zgodba ruske vohunke v Grčiji je le ena izmed zadnjih v Evropi. Prejšnji teden je poljska vlada na jugu in vzhodu države razbila vohunsko mrežo. Ob tem so aretirali šest ljudi, ki so ob transportne poti - železnice, ceste in ob letališča - nameščali kamere, prek njih pa nadzorovali dobave orožja in drugih materialov v Ukrajino.

"Skupina vohunov je zbirala informacije, ki so bile koristne tistim, ki so napadli Ukrajino," je dejal poljski obrambni minister Mariusz Baszczak. Več podrobnosti Poljska ni podala. Po poročanju BBC-ja naj bi imela skupina v pripravi tudi sabotažo. Poljska, tesna zaveznica Ukrajine, je zato na območjih kritične infrastrukture povišala stopnjo varnosti. V zadnjem letu je bilo zaradi vohunjenja na Poljskem aretiranih več ljudi.