Prevzem Twitterja zaradi Muskovih skrbi o lažnih profilih znova stoji

Ustanovitelj avtomobilskega proizvajalca Tesla in podjetja SpaceX Elon Musk pravi, da ima pomisleke glede nakupe, saj ni prepričan, koliko Twitterjevih računov je v resnici lažnih. Twitter trdi, da je takih profilov manj kot pet odstotkov, vendar je Musk danes namignil, da bi bilo lahko takih profilov vse do 20 odstotkov.

"Moja ponudba je temeljila na tem, da so podatki Twitterjeve komisije resnični. Včeraj pa je direktor Twitterja javno zavrnil vpogled v dokaze, da jih je (lažnih profilov) pet odstotkov," je zapisal Musk in dodal, da se posel ne bo nadaljeval, dokler ne bo videl dokazov. Muskovi nameni so močno vplivali na vrednost Twitterjevih delnic. Prvotno so delnice po objavi, da namerava prevzeti Twitter, poskočile na 54,20 dolarja, ko pa je začel izražati dvome, so padle na 36,35 dolarja, kolikor je bila njihova vrednost danes.

Twitterjev upravni odbor je sicer aprila soglasno sprejel 44 milijard dolarjev vreden Muskov predlog za prevzem družbe. Posel morajo odobriti še delničarji družbe. Po predlogu bi delničarji prejeli 54,20 dolarja za delnico, kar bi bila 38-odstotna premija glede na zaključno vrednost delnice 1. aprila, zadnji dan trgovanja, preden je Musk razkril, da je postal največji delničar Twitterja in da ima v podjetju približno devetodstotni delež.