Tujina

Prevzema Grenlandije ne bo, bodo pa odprli tri nova oporišča

Kopenhagen, 12. 05. 2026 08.50 pred 40 minutami 3 min branja 9

Avtor:
N.V.
Sedež Arktičnega poveljstva na Grenlandiji

Potem ko je načrt Donalda Trumpa, da "prevzame" Grenlandijo, padel v vodo, se zdaj ZDA dogovarjajo z Dansko o razširitvi svoje vojaške prisotnosti na tem otoku. Odprli bi kar tri nova oporišča na jugu ozemlja, hkrati pa še vedno rešujejo diplomatsko krizo, ki jo je povzročil ameriški predsednik.

Trump je januarja dejal, da bi morale ZDA "imeti v lasti" Grenlandijo, da bi lahko preprečile, da bi jo prevzeli Rusija ali Kitajska. Zagrozil je tudi, da bo do tega definitivno prišlo ali "na lahek ali na težek način".

No, njegove izjave so naletele na ostre odzive tako iz Danske kot iz drugih držav Evropske unije. Zdaj pa je Bela hiša potrdila, da njihova administracija vodi pogovore z Grenlandijo in Dansko vsaj o razširitvi vojaške prisotnosti. Danska je sicer že prej izrazila pripravljenost za razpravo o dodatnih vojaških oporiščih. "Diplomatski proces z Združenimi državami še poteka. Ministrstvo za zunanje zadeve trenutno ne bo podalo dodatnih podrobnosti," je dejal tiskovni predstavnik danske vlade.

Sedež Arktičnega poveljstva na Grenlandiji
FOTO: AP

Ameriški uradniki naj bi predlagali dogovor, poroča BBC, po katerem bi bila tri nova vojaška oporišča uradno določena kot suvereno ozemlje ZDA. Postavljena bi bila na jugu otoka, namenjena pa bi bila predvsem nadzoru morebitnih ruskih in kitajskih pomorskih dejavnosti na območju severnega Atlantika med Grenlandijo, Islandijo in Združenim kraljestvom, znanem tudi kot prehod GIUK.

Formalni dogovor sicer še ni sklenjen, spremeni se lahko tudi končno število oporišč. Eno od oporišč bi bilo najverjetneje v Narsarsuaqu, na območju nekdanjega ameriškega oporišča. Vsa druga nova vojaška oporišča bi bila po mnenju analitikov verjetno prav tako umeščena na območja, kjer že obstaja infrastruktura, kot so letališča ali pristanišča, ki bi jih bilo mogoče nadgraditi z nižjimi stroški kot gradnjo povsem novih objektov.

V pogovorih naj ne bi bil omenjen možen "prevzem" Grenlandije. Občutljiva diplomatska prizadevanja vodi Michael Needham, ki mora oblikovati dogovor, ki bo všeč Trumpu, vendar bo hkrati spoštoval tudi danske pogoje glede varovanja meja.

Danska vojska na Grenlandiji
FOTO: Profimedia

Trenutno je na Grenlandiji eno vojaško oporišče, kar je precej manj kot približno 17 vojaških objektov v času vrhunca hladne vojne. Pituffik Space Base se nahaja na severozahodu Grenlandije, kjer nadzira izstrelke za NORAD, vendar ni zasnovana za pomorski nadzor.

A nekateri se sprašujejo, ali gre pri odpiranju dodatnih vojaških oporišč v bistvu za taktičen delni prevzem Grenlandije. S tem se bodo namreč ZDA izognile grožnjam v tako ostri obliki, a na nek način bodo dosegle svoje.

"Zakaj groziti zaveznici z vojaško operacijo ali invazijo, ko pa je tisto, kar želiš, nekaj, kar bi se lahko precej enostavno izpogajalo?" je dejal nekdanji visoki ameriški obrambni uradnik za BBC.

Preberi še Danski vojaki nameravali razstreliti pristajalne steze na Grenlandiji

Pakt iz leta 1951 daje sicer ZDA široke možnosti za širitev vojaških operacij na Grenlandiji. Danska vlada mora odobriti vsako širitev ameriške vojaške prisotnosti na tem ozemlju, vendar je Danska zgodovinsko podpirala ameriške vojaške operacije tam in nikoli ni zavrnila prošnje ZDA za širitev prisotnosti, so povedali strokovnjaki za arktično varnost.

KOMENTARJI9

galeon
12. 05. 2026 10.01
Hahaha. Trampek spet samo blebeta v prazno. Nima j, za kaj več. Kot vedno in povsod.
macolagobec
12. 05. 2026 09.53
Sej teh oporišč so imeli Amerosi za časa hladne vojne na Grenladniji kar nekaj. Zdaj je ostalo samo še eno. Če bodo spet začeli graditi vojaška oporišča, pa naj se uskladijo z Dansko in EU!
ho?emVšolo
12. 05. 2026 09.53
Eno oporišče in dva rudnika. Američanom gre za rudarjenje.
Zvonko Kregar
12. 05. 2026 09.52
Ponovno lajanje brez ugriza. Kdaj so nazadnje zmagali vojno? Vse za navidezni izgled moči.
Krog
12. 05. 2026 09.43
Velik NE s strani Danske in enotna podpora Evrope bi morala jasno pokazati, da v sodobnem svetu pritisk, grožnje in politika “na lahek ali težek način” ne smejo biti temelj mednarodnih odnosov. Suverenost držav in spoštovanje ljudi morata ostati pomembnejša od interesov velikih sil.
Wolfman
12. 05. 2026 09.43
Povrh ima Iran popolno kontrolo nad ZDA in hormuško ožino. Ste videli, kaj je Trump odgovoril na vprašanje novinarja iz ZDA, s kom se pravzaprav pogovarja o napadih na Iran... Trump je takoj odgovoril, da ne bo odgovoril na vprašanje, ker ne želi biti ubit!
sabro4
12. 05. 2026 09.33
Lahko bi rekli, tresla se je gora, rodila se je miška, Trump ti si eno navadno lapalo brez možganov, samo en ogromen neotesan jezik , laži ki prihajajo z njega pa te delajo še bolj patetičnega in obupanega .....
lizing
12. 05. 2026 10.01
Sabro verjemi.da so dobili točno to kar so želeli.
Samo.Jst
12. 05. 2026 09.32
"Ne" je veljavna opcija... upam da predstavniki Grenlandije in Danske ne bodo pozabili.
