Prezgodnji porod na letalu se je po zaslugi usposobljenih potnikov končal srečno

Četverica si na letalu ni mogla pomagati s standardno medicinsko opremo, zato so morali biti kreativni. Z vezalkami so prerezali in zavezali popkovino, s pametno uro pa so merili otrokov srčni utrip. "Delali smo v zelo majhnem prostoru pod zahtevnimi pogoji, toda timsko delo je bilo odlično," je ocenil zdravnik. S skupnimi moči so rešili dečka Raymonda.

Lavinia Mounga je bila na poti iz Salt Lake Cityja na družinske počitnice na Havaje, ko je na letalu nenadoma dobila popadke. Na njeno srečo so bili poleg nje na letalu štirje izkušeni zdravstveni delavci. Na klic na pomoč se je prvi odzval družinski zdravnik Dale Glenn . "Približno na polovici leta je posadka sporočila, da potrebujejo zdravnika. Čeprav je to dokaj običajno, je bilo tokrat jasno, da gre za nekaj resnega," je povedal medijem.

Potnica Julia Hansen je dogajanje na letalu posnela in posnetek objavila na družbenem omrežju TikTok. Ogledalo si ga je več milijonov ljudi.

Tri ure kasneje je letalo pristalo na Havajih, na krov pa je vstopilo zdravniško osebje, ki je novopečeno mamico z otrokom odpeljalo v bolnišnico. Medicinske sestre so kasneje mamico in otroka obiskale v bolnišnici. Kot so dejale, je bilo srečanje zelo čustveno. Moungo so že odpustili v domačo oskrbo, Raymond pa bo še nekaj časa ostal v enoti za intenzivno nego.

"Bilo je neverjetno. Imam to srečo, da so bile na letalu tri medicinske sestre in zdravnik, ki so mi pomagali in poskrbeli, da je z mojim dojenčkom vse v redu,"je dejala mamica.