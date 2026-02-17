Preživel je napad medvedke, v bližini so našli tri mladiče

Gozdar je s sinom in lovskim psom pregledoval les v gorskem gozdu, ko ju je nenadoma napadla medvedka, poroča dpa. Oče je v samoobrambi iz pištole izstrelil več strelov, a ga je žival podrla in večkrat ugriznila. Sin je nato medvedko ustrelil, približno 200 metrov stran pa je obležal hudo ranjen pes, ki je kasneje poginil. Očeta so odpeljali v bolnišnico.
V bližini so našli tri enomesečne mladiče
Tiskovni predstavnik intervencijske skupine za rjavega medveda pri Državni zaščiti narave je za javno radijsko in televizijsko postajo STVR potrdil, da je bila ubita medvedka, ki je dojila svoje mladiče. V bližini so našli tri medvedje mladiče, stare približno en mesec, ki so bili že precej oslabljeni.
Mladiče, ki sami ne bi preživeli, so prepeljali v živalski vrt v Bojnicah na zahodu Slovaške. Edini samec med njimi je bil hudo dehidriran in je potreboval nujno veterinarsko oskrbo.
Po zadnjem uradnem popisu iz leta 2022 v divjini na Slovaškem živi približno 1200 medvedov. Te živali se običajno izogibajo ljudem, vendar lahko napadejo, če se počutijo ogrožene ali če njihove matere zaznajo nevarnost za svoje mladiče. V zadnjih letih je bilo zabeleženih več smrtnih primerov.
