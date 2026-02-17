Preživel je napad medvedke, v bližini so našli tri mladiče

Gozdar je s sinom in lovskim psom pregledoval les v gorskem gozdu, ko ju je nenadoma napadla medvedka, poroča dpa. Oče je v samoobrambi iz pištole izstrelil več strelov, a ga je žival podrla in večkrat ugriznila. Sin je nato medvedko ustrelil, približno 200 metrov stran pa je obležal hudo ranjen pes, ki je kasneje poginil. Očeta so odpeljali v bolnišnico.

Tiskovni predstavnik intervencijske skupine za rjavega medveda pri Državni zaščiti narave je za javno radijsko in televizijsko postajo STVR potrdil, da je bila ubita medvedka, ki je dojila svoje mladiče. V bližini so našli tri medvedje mladiče, stare približno en mesec, ki so bili že precej oslabljeni.

Mladiče, ki sami ne bi preživeli, so prepeljali v živalski vrt v Bojnicah na zahodu Slovaške. Edini samec med njimi je bil hudo dehidriran in je potreboval nujno veterinarsko oskrbo.

Po zadnjem uradnem popisu iz leta 2022 v divjini na Slovaškem živi približno 1200 medvedov. Te živali se običajno izogibajo ljudem, vendar lahko napadejo, če se počutijo ogrožene ali če njihove matere zaznajo nevarnost za svoje mladiče. V zadnjih letih je bilo zabeleženih več smrtnih primerov.