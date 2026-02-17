Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Preživel je napad medvedke, v bližini so našli tri mladiče

Bojnice, 17. 02. 2026 08.55 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Medvedka s tremi mladiči

V osrednji Slovaški je medvedka napadla in poškodovala gozdarja, nakar jo je njegov sin ubil. V bližini so našli tri mladiče, ki so bili že vidno oslabljeni.

Gozdar je s sinom in lovskim psom pregledoval les v gorskem gozdu, ko ju je nenadoma napadla medvedka, poroča dpa. Oče je v samoobrambi iz pištole izstrelil več strelov, a ga je žival podrla in večkrat ugriznila. Sin je nato medvedko ustrelil, približno 200 metrov stran pa je obležal hudo ranjen pes, ki je kasneje poginil. Očeta so odpeljali v bolnišnico.

V bližini so našli tri enomesečne mladiče

Tiskovni predstavnik intervencijske skupine za rjavega medveda pri Državni zaščiti narave je za javno radijsko in televizijsko postajo STVR potrdil, da je bila ubita medvedka, ki je dojila svoje mladiče. V bližini so našli tri medvedje mladiče, stare približno en mesec, ki so bili že precej oslabljeni.

V bližini so našli tri medvedje mladiče, stare približno en mesec, ki so bili že precej oslabljeni.
V bližini so našli tri medvedje mladiče, stare približno en mesec, ki so bili že precej oslabljeni.
FOTO: Shutterstock

Mladiče, ki sami ne bi preživeli, so prepeljali v živalski vrt v Bojnicah na zahodu Slovaške. Edini samec med njimi je bil hudo dehidriran in je potreboval nujno veterinarsko oskrbo.

Po zadnjem uradnem popisu iz leta 2022 v divjini na Slovaškem živi približno 1200 medvedov. Te živali se običajno izogibajo ljudem, vendar lahko napadejo, če se počutijo ogrožene ali če njihove matere zaznajo nevarnost za svoje mladiče. V zadnjih letih je bilo zabeleženih več smrtnih primerov.

medvedka napad slovaška

V streljanju med hokejsko tekmo najmanj trije mrtvi

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
17. 02. 2026 09.40
Je samo ščitila svoj zarod kot vsaka dobra mama
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534