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Preživela dva smrtonosna odmerka: po ponesrečeni usmrtitvi v bolnišnico

New York, 01. 10. 2026 06.26 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Christa Pike

Usmrtitev 50-letne Christe Pike v ameriški zvezni državi Tennessee se je dramatično zapletla. Po dveh odmerkih pentobarbitala je bila obsojenka še vedno živa, njeno srce je bilo, odvetniki pa so med samo usmrtitvijo vložili nujno zahtevo za njeno ustavitev. Pike so nato odpeljali v bolnišnico, kjer so jo po navedbah njenega odvetnika oživljali. Zvezna država Tennessee dogodka za zdaj še ni komentirala.

Usmrtitev edine ženske, ki je v Tennesseeju čakala na izvršitev smrtne kazni, se je začela v sredo okoli 20. ure po lokalnem času v strogo varovanem zaporu Riverbend Maximum Security Institution v Nashvillu.

Christi Pike so vbrizgali dva odmerka pentobarbitala. Toda usmrtitev ni potekala po načrtih.

Njeni odvetniki so med postopkom vložili nujno zahtevo za njegovo ustavitev. V njej so zapisali, da je Pike izgubila zavest, vendar je imela še vedno srčni utrip in je bilo slišati, kako smrči.

Eden od njenih odvetnikov je za BBC pozneje povedal, da so 50-letnico prepeljali v bolnišnico, kjer so ji zagotavljali ukrepe za reševanje življenja.

Po poročanju Associated Pressa so Pike vbrizgali dva odmerka pentobarbitala, zavesa, ki ločuje prostor za priče od prostora, kjer poteka usmrtitev, pa se je dvakrat zaprla. Predstavnike medijev so nato v nekem trenutku pozvali, naj prostor zapustijo.

Odvetniki: Zgodilo se je, na kar smo opozarjali

Pravna ekipa Pike je po dogodku ostro napadla oblasti Tennesseeja. "Nocoj zvezna država Tennessee znova ni uspela izvesti zakonite usmrtitve," so zapisali v izjavi za časnik The Tennessean.

Odvetniki trdijo, da so pred usmrtitvijo opozarjali prav na nevarnosti, ki naj bi se nato uresničile: težaven dostop do žil, poškodovane žile, vprašljivo kakovost pentobarbitala in pomanjkanje nujne zdravstvene oskrbe, če bi šlo med postopkom kaj narobe.

Ko je postalo jasno, da je Pike po injekcijah še vedno živa, so vložili nujno zahtevo za ustavitev usmrtitve in zagotovitev zdravniške pomoči.

Zvezni sodnik Clifton L. Corker je nato v odločbi ugotovil, da je zdravstveno osebje začelo zagotavljati medicinsko pomoč, kot so zahtevali odvetniki.

Christa Pike
Christa Pike
FOTO: AP

Zdravnik opozarja na možnost možganske poškodbe

Dr. Joel Zivot, profesor na medicinski fakulteti Univerze Emory, ki ga je pravna ekipa Pike najela kot medicinskega izvedenca, je za BBC ocenil, da koncentracija pentobarbitala v njeni krvi najverjetneje ni dosegla ravni, ki bi povzročila prenehanje dihanja in odpoved srca in ožilja.

Opozoril je tudi na morebitne posledice. Zaradi zamude pri začetku oživljanja bi Pike po njegovi oceni lahko utrpela možgansko poškodbo. Njeno trenutno zdravstveno stanje za zdaj ni jasno.

Vrhovno sodišče je usmrtitev dovolilo tik pred izvedbo

Do dramatičnega zapleta je prišlo po več pravnih preobratih v zadnjih urah pred predvideno usmrtitvijo. Prizivno sodišče šestega zveznega okrožja je v sredo usmrtitev začasno ustavilo, ker so sodniki želeli več časa za presojo argumentov obrambe.

Toda ameriško vrhovno sodišče je odločitev razveljavilo in omogočilo nadaljevanje usmrtitve. Po navedbah BBC je bilo to že drugič v dveh dneh, da je vrhovno sodišče dovolilo izvršitev smrtne kazni.

Guverner Tennesseeja je ta teden zavrnil tudi prošnjo Pike za pomilostitev.

Njeni odvetniki so ves čas opozarjali, da porota, ki jo je leta 1996 obsodila na smrt, ni dobila možnosti ustrezno presoditi vseh olajševalnih okoliščin, predvsem dokumentirane zgodovine hudih spolnih zlorab v njenem otroštvu.

Obramba je opozorila tudi na nenavaden obrat v stališču zvezne države. Po njihovih navedbah je Tennessee več let na sodiščih zatrjeval, da je Pike lagala o spolnih zlorabah v otroštvu, na nedavnem zaslišanju o načinu usmrtitve pa država ni več izpodbijala, da je bila spolno zlorabljena in posiljena.

Obsojena zaradi brutalnega umora 19-letnice

Pike je bila stara 18 let, ko je skupaj s takratnim fantom Tadarylom Shippom leta 1995 pretepla, mučila in ubila 19-letno Colleen Slemmer. Spoznali sta se v programu poklicnega usposabljanja za mlade s težavami.

Pike je Slemmerjevo obtoževala, da jo je žalila in ji poskušala prevzeti fanta.

Umor je takrat močno odmeval v Knoxvillu. Na prsnem košu Slemmerjeve so našli vrezan obrnjen pentagram, simbol, povezan z nekaterimi satanističnimi skupinami. Pike zanika, da bi simbol vrezala sama.

Dva druga udeleženca programa sta pozneje pričala, da se je Pike pred umorom in po njem hvalila z dejanjem ter jima pokazala del lobanje umorjene.

V prošnji za pomilostitev je Pike zapisala, da je Slemmerjevo nameravala pretepsti, ne pa ubiti, vendar se ni znala ustaviti.

Dejala je, da je bila takrat duševno bolna 18-letnica in da je potrebovala leta, da je dojela težo svojega dejanja in sprejela, koliko življenj je z njim prizadela.

Mati žrtve desetletja čakala na izvršitev kazni

Mati umorjene, May Martinez, je izvršitev smrtne kazni podpirala. Za Associated Press je pred usmrtitvijo povedala, da je desetletja čakala, da bi bila kazen izvršena. Organizacija za pomoč žrtvam je njej in možu pomagala zbrati denar za pot iz Floride v Tennessee, da bi bila usmrtitvi lahko priča.

Martinezova je dejala, da ne mine dan oziroma niti minuta, ko ne bi pomislila na Colleen, posebej težki pa so zanjo prazniki.

Primer Pike je bil že pred sredinim zapletom izjemen. Je edina ženska med na smrt obsojenimi zaporniki v Tennesseeju.

Ženske predstavljajo le približno odstotek vseh usmrtitev v ZDA. Od leta 1976, ko je vrhovno sodišče ponovno dovolilo izvajanje smrtne kazni, je bilo usmrčenih 18 žensk in 1663 moških.

Zdaj pa primer odpira še povsem drugo vprašanje: kaj se bo zgodilo po neuspelem poskusu usmrtitve in ali bo Tennessee, če Pike preživi brez usodnih posledic, smrtno kazen poskušal izvršiti še enkrat.

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