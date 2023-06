Preživela z ladje smrti opisala grozljive trenutke pred tragedijo

"Še vedno slišim glas ženske, ki je kričala na pomoč," za CNN pripoveduje eden izmed preživelih najhujše tragedije v Sredozemlju. V tragični nesreči, ki je terjala življenja vsaj 78 ljudi, več kot 500 pa jih je še vedno pogrešanih, so kritike usmerjene tako v grško obalno stražo, ki bi se naj prepočasi odzvala na klic na pomoč, kot na mnoge tihotapce, ki v zameno za denar potnike praktično pošiljajo v smrt.

Za CNN so spregovorili tudi nekateri preživeli, ki so delili grozljive zgodbe, ki slikajo grozo in kaos dogajanja v trenutkih tragedije. Rešili so le 104 migrante od približno 750, ki so bili ujeti na ladji smrti. "Med plavanjem za preživetje si moral pred tem umikati trupla," pripoveduje eden izmed preživelih. Ko se je ladja potapljala, so ljudje v paniki v želji po preživetju zagrabili vse, kar so lahko, da bi se rešili. V divjem boju za preživetje, so drug drugega celo potiskali pod vodo. Kot opisuje, so se razlegali kriki nemoči, obupa in molitve.

icon-expand Preživeli po brodolomu ladje FOTO: AP

Pripovedi preživelih iz ladje smrti so sicer redke, saj jih je strah spregovoriti, tudi mediji pa imajo omejen dostop do njih. Kot sta za CNN pripovedovala Sirca Rami in Mostafa, so se razmere na ladji z migranti hitro poslabšale že pet dni po tem, ko je iz Libije odplula proti Italiji. Kot pripovedujeta, je ljudem na ladji primanjkovalo vode. Ljudje so omedlevali in umirali, nihče pa jim ni mogel pomagati, se spominjata.

icon-expand Brodolom ladje z migranti v Grčiji FOTO: AP

CNN je pridobil izjave preživelih, ki so prepričani, da je grška reševalna služba še poslabšala situacijo. Kot pripoveduje preživeli iz Sirije, se je plovilo grške obalne straže večkrat poskušalo približati ladji, da bi jo poskušali odvleči, a to je imelo katastrofalne posledice, je prepričan. Pri tem je namreč, kot opisuje ladja začela nihati, kar je povzročilo vsesplošno paniko in premikanje na ladji. Ljudje so začeli padati v morje, ladja pa se je prevrnila, se trenutkov groze spominja Rami. Tudi Mostafa je prepričan, da je za nesrečo kriva grška obalna straža. Kot pravi, je grški kapitan ladjo potegnil izredno hitro, to pa naj bi povzročilo potop.