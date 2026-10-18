Preživela obe svetovni vojni, zdaj je padla pod rokami protestnikov

Pol milijona ljudi je zaradi draginje v soboto odšlo na francoske ulice. K protestom je ljudi pozvalo gibanje rumeni jopiči, vendar pa ti niso minili mirno. V več mestih po državi je prišlo do nasilnega spopada med protestniki in policisti.

Mestna hiša v mestu Limoges FOTO: Shutterstock

V mestu Limoges v osrednji Franciji je skupina ljudi zanetila požar v zgodovinski mestni hiši. Lokalni prefekt Maurice Barate je sporočil, da se je streha zrušila na nižja nadstropja, obstalo je le zahodno krilo. Po njegovih besedah sta uničeni dve tretjini zunanjosti stavbe. Celoten obseg škode še ugotavljajo, poroča Euronews.

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Tarče nasilja so bile sicer mestne hiše v več mestih. Vandali so na primer vlomili tudi v mestni hiši v Marseillu in Lillu. Opustošenih je bilo tudi več ulic v Parizu, je povedal podžupan mesta Emmanuel Grégoire. Skupine zamaskiranih protestnikov so namreč požigale parkirane avtomobile in plenile trgovine. V Parizu, Marseillu, Nici, Nantesu, Bordeauxu, Limogesu, Lillu, Toulousu in Strasbourgu so bile oropane številne trgovine – od supermarketov, lekarn, luksuznih butikov, trgovin z oblačili, optik in prodajaln kozmetike do trgovin s potrošniško elektroniko. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP v Parizu so videli skupine pol ducata mladih moških, ki so organizirano napadali trgovine: z maskami in rokavicami so najprej izklopili varnostne kamere, nato pa razbili okna ter vstopili.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Plenjenje trgovin v Franciji AP

Plenjenje trgovin v Franciji AP

Plenjenje trgovin v Franciji AP

Plenjenje trgovin v Franciji AP

Plenjenje trgovin v Franciji AP









Župan Lyona Grégory Doucet je po poročanju BBC-ja je požig mestnega turističnega urada označil za tragedijo in dodal: "Srce se nam para, saj gre za zelo prepoznavno in znano zgodovinsko stavbo." Pozno zvečer je francoski minister Sébastien Lecornu, ki je ostro obsodil nasilje, sporočil, da je bilo aretiranih 1200 ljudi, ranjenih pa da je bilo 150 policistov. Po podatkih notranjega ministrstva se je shodov udeležilo 550.000 ljudi, medtem ko sindikat CGT, ki je sodeloval pri organizaciji, navaja številko 800.000.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP

Nasilni protesti v Franciji AP















Policija je proti protestnikom, ki so metali predmete in petarde, uporabila solzivec in vodne topove. V južnem mestu Saint-Étienne je 17-letni moški zaradi eksplozije granate za obvladovanje množic izgubil desno roko. Do teh nemirov prihaja po tednih študentskih protestov, kar še poglablja politično negotovost v času, ko se država pripravlja na volitve, ki bodo potekale čez pol leta. Na njih bodo volivci izbrali naslednika predsednika Emmanuela Macrona.