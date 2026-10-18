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Preživela obe svetovni vojni, zdaj je padla pod rokami protestnikov

Limoges, 18. 10. 2026 07.32 pred 54 minutami 2 min branja 103

Avtor:
M.P.
Mestn hiša v mestu Limoges

Mestna hiša v francoskem mestu Limoges, ki je preživela obe svetovni vojni, je po nasilnih nočnih shodih, ki so se odvili v Franciji, zdaj le še ruševina. Zgodovinska stavba, stara več kot 140 let, je bila v veliki meri uničena v požaru, ki so ga zanetili zamaskirani protestniki, potem ko so vdrli v njene prostore. Tarča napadov so bile sicer tudi mestne hiše v nekaterih drugih mestih, med nemiri pa so protestniki požigali tudi avtomobile in plenili trgovine.

Pol milijona ljudi je zaradi draginje v soboto odšlo na francoske ulice. K protestom je ljudi pozvalo gibanje rumeni jopiči, vendar pa ti niso minili mirno. V več mestih po državi je prišlo do nasilnega spopada med protestniki in policisti.

Mestna hiša v mestu Limoges
Mestna hiša v mestu Limoges
FOTO: Shutterstock

V mestu Limoges v osrednji Franciji je skupina ljudi zanetila požar v zgodovinski mestni hiši. Lokalni prefekt Maurice Barate je sporočil, da se je streha zrušila na nižja nadstropja, obstalo je le zahodno krilo. Po njegovih besedah sta uničeni dve tretjini zunanjosti stavbe. Celoten obseg škode še ugotavljajo, poroča Euronews.

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Tarče nasilja so bile sicer mestne hiše v več mestih. Vandali so na primer vlomili tudi v mestni hiši v Marseillu in Lillu.

Opustošenih je bilo tudi več ulic v Parizu, je povedal podžupan mesta Emmanuel Grégoire. Skupine zamaskiranih protestnikov so namreč požigale parkirane avtomobile in plenile trgovine.

V Parizu, Marseillu, Nici, Nantesu, Bordeauxu, Limogesu, Lillu, Toulousu in Strasbourgu so bile oropane številne trgovine – od supermarketov, lekarn, luksuznih butikov, trgovin z oblačili, optik in prodajaln kozmetike do trgovin s potrošniško elektroniko. Novinarji francoske tiskovne agencije AFP v Parizu so videli skupine pol ducata mladih moških, ki so organizirano napadali trgovine: z maskami in rokavicami so najprej izklopili varnostne kamere, nato pa razbili okna ter vstopili.

Župan Lyona Grégory Doucet je po poročanju BBC-ja je požig mestnega turističnega urada označil za tragedijo in dodal: "Srce se nam para, saj gre za zelo prepoznavno in znano zgodovinsko stavbo."

Pozno zvečer je francoski minister Sébastien Lecornu, ki je ostro obsodil nasilje, sporočil, da je bilo aretiranih 1200 ljudi, ranjenih pa da je bilo 150 policistov. Po podatkih notranjega ministrstva se je shodov udeležilo 550.000 ljudi, medtem ko sindikat CGT, ki je sodeloval pri organizaciji, navaja številko 800.000.

Policija je proti protestnikom, ki so metali predmete in petarde, uporabila solzivec in vodne topove. V južnem mestu Saint-Étienne je 17-letni moški zaradi eksplozije granate za obvladovanje množic izgubil desno roko.

Do teh nemirov prihaja po tednih študentskih protestov, kar še poglablja politično negotovost v času, ko se država pripravlja na volitve, ki bodo potekale čez pol leta. Na njih bodo volivci izbrali naslednika predsednika Emmanuela Macrona.

V zadnjih tednih je na stotisoče dijakov protestiralo zaradi pomanjkanja osebja in dotrajanih prostorov v francoskih srednjih šolah, ki jih obiskujejo najstniki, stari od 15 do 18 let. Njihovim vrstam so se pridružili tudi člani sindikatov in druge protestne skupine. Med njimi je gibanje t. i. rumenih jopičev, ki je od leta 2018 več kot leto dni protestiralo proti naraščajočim življenjskim stroškom – s tem pa postalo eno najdlje trajajočih protestnih gibanj v francoski zgodovini.

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KOMENTARJI103

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Divji petelin
18. 10. 2026 09.06
Evo dokaza da je Adolf bil razumen, v veliko francoskih mestih na čelu z Parizom je ukazal da pustijo lepa mesta na miru, posebej Pariz; kaj pa delajo ti divjaki…kazni za takšne so v Rusiji, ZAE, Iranu, Azerbajdžanu itd
Odgovori
0 0
Sajkoslav
18. 10. 2026 09.04
Z Izraelci se treba še bolj povezati. Kristalno jasno je!
Odgovori
+0
2 2
smetilka
18. 10. 2026 09.03
v lj bo pa mesec župan
Odgovori
-2
0 2
Hugh_Mungus
18. 10. 2026 09.03
Saj zgodovinske stavbe je res škoda, ampak občasno je oblasti treba nagnat strah v kosti in jim pokazati, da je narod tisti, ki ima glavno besedo, ne pa kapital. Upajmo da se bo vsaj pri njih kaj spremenilo, če že pri nas mirno gledamo kako nam lažnivci in prevaranti vladajo in nam ropajo državo
Odgovori
-4
1 5
Slovenec007
18. 10. 2026 09.02
Uvozi tretji svet in postal boš tretji svet.
Odgovori
+3
4 1
smetilka
18. 10. 2026 09.02
in sedaj jo vse ceneje
Odgovori
+3
3 0
Con-vid 1984
18. 10. 2026 09.02
Zdaj lahko razumete zakaj je jufiki sklenil dogovor z izraelci. Mossad z lahkoto organizira take izgrede kjerkoli po Evropi
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-2
1 3
klop12
18. 10. 2026 09.05
Izraelci in Rusi so naročniki takih izgredov. Zahodn svet pa neumen,ker gre vsako bedarijo iz dolgčasa in keš počet,tud če ti neznanc na netu naroči za 500eurov
Odgovori
0 0
Professor
18. 10. 2026 09.01
Ocenjujem škodo na točno 70 milijard eur.
Odgovori
+4
4 0
Sajkoslav
18. 10. 2026 09.00
Palestinsko zastavo pa zakuriti, in udariti po njih 100x bolj
Odgovori
+6
7 1
peglezn
18. 10. 2026 08.59
povsod kjer plapola palestinska zastava, so kaos, nasilje, uničevanje, zlorabe... ja, saj vem... ampak, "proove me wrong"...
Odgovori
+6
8 2
Hugh_Mungus
18. 10. 2026 09.04
Ti kar lezi okupatorju v tazadnjo. To so že tvoji predniki počeli na domači zemlji
Odgovori
-2
0 2
Castrum
18. 10. 2026 08.59
Tako je danes napisal Vance: Zahodni liberalci so v imenu raznolikosti in sočutja v Francijo in druge države pripeljali prebivalce tretjega sveta. Pri tem so spregledali temeljna vprašanja asimilacije in združljivosti. Opozorili so jih, da bo to pripeljalo do tega, a niso prisluhnili.
Odgovori
+3
6 3
Sajkoslav
18. 10. 2026 08.58
Se domovi bodo goreli evropskim levakom, zapomnite si to.
Odgovori
+4
7 3
Dr Dre
18. 10. 2026 08.58
MACRON Mora oditi
Odgovori
+1
3 2
Lion90
18. 10. 2026 08.57
Sodit vsem politikom ki to dovolili in zagovarjali!
Odgovori
+3
3 0
Hugh_Mungus
18. 10. 2026 09.05
Tako! Vsem ki so omogočili razkroj šolstva, zdravstva in sociale!
Odgovori
0 0
Sajkoslav
18. 10. 2026 08.57
Nikoli in res nikoli ne pozabite kaj so levaki naredili iz Evrope, res nikoli
Odgovori
+12
12 0
Lion90
18. 10. 2026 08.57
Kristjani vstanite!
Odgovori
+4
5 1
Dr Dre
18. 10. 2026 08.58
Saj so... Makron je gotof, milijarde v 🇺🇦, doma pa vse propada..
Odgovori
+1
2 1
klop12
18. 10. 2026 08.56
Men ni jasn kako lah desne ovce nategu... z migranti,potem pa ko dobiš oblast,prvo ukineš mejne kontrole. Kolk moraš bit g.up kot desn volivc
Odgovori
-4
2 6
JAZsemTI
18. 10. 2026 08.55
Geopolitična zabloda NATOimperialistov se je začela kazati v vsem “sijaju”… Kako nas bodo spravili iz te luknje pa nobeden ne ve. Dejstvo pa je, da so se prebudili demoni iz preteklosti - nacizem, fašizem, ksenofobija…, ki imajo zdaj idealne razmere za svoj razrast.
Odgovori
-2
2 4
pusi
18. 10. 2026 08.55
Rezultati levuharske kurje pameti.
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+11
12 1
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