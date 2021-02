Rešene morske želve znova na svobodi

Na tisoče morskih želv, ki so bile nedavno rešene iz primeža ledeno mrzlih zimskih temperature, je znova zaplavalo v morju. Hud mraz, ki ni prizanesel nikomur, še posebej ne prebivalcem Teksasa (zaradi pomanjkanja električne energije ter hudega mraza in ledu je umrlo že najmanj 30 ljudi), je v nevarnost postavilo tudi približno 4900 želv z otoka South Padre.

Nemočne želve so domačini in prostovoljci pobirali s cest in plaž ter jih s poltovornjakom vozili v tamkajšnji zbirni center, kajti kapacitete so se v zavetišču za želve Sea Turtle hitro napolnile.