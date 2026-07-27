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Preživeli alpinist: Za nesrečo na Elbrusu kriva napačna vremenska napoved

Moskva, 27. 07. 2026 10.11 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
L.M.
Elbrus

Po nesreči na Elbrusu, kjer je umrlo pet alpinistov iz Bosne in Hercegovine, preiskovalci še vedno preiskujejo okoliščine. Eden od preživelih članov odprave, Haris Adilović, medtem razlaga, da vzrok nesreče ni bila slaba pripravljenost skupine, temveč napačna vremenska napoved. Istega dne se je na Elbrusu zgodila še ena nesreča, v kateri je umrl en alpinist.

V pogovoru za ruski časnik Izvestija je Haris Adilović povedal, da so se težave začele kmalu po začetku vzpona. Skupina sicer ni imela profesionalnega vodnika, vendar je poudaril, da so bili vsi člani izkušeni alpinisti, ki so se med seboj dobro poznali.

Po njegovih besedah je eden od članov odprave že na začetku močno zmrzoval, zato se je prva skupina odločila, da odneha. Tudi druga skupina je po krajšem nadaljevanju vzpona ocenila, da so razmere na vrhu prenevarne. "Ko smo na delu poti postavili varovalno vrv in se povzpeli nekoliko višje, smo videli, da so razmere na vrhu še slabše. Takrat smo se odločili za vrnitev," je povedal.

Adilović je zavrnil ugibanja, da bi bila tragedija posledica pomanjkljive pripravljenosti odprave. "V Bosni in Hercegovini skoraj vsak konec tedna treniramo, saj so gore v naši neposredni bližini. Zato vzrok ni bila nezadostna pripravljenost. Menim, da je bil glavni razlog tragedije napačna vremenska napoved," je dejal.

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Našli vseh pet trupel

Preiskovalni odbor Ruske federacije za Kabardino-Balkarijo je sporočil, da so reševalci na sedlu Elbrusa našli še tri preminule člane skupine, vendar jih zaradi močnega vetra in snežnega meteža za zdaj ne morejo evakuirati, poroča Radio Sarajevo. Pred tem so že našli trupli dveh alpinistov, ki so ju uspeli prepeljati z gore in predati pristojnim službam.

Preiskovalni odbor je uvedel kazenski postopek po členu ruskega zakonika, ki se nanaša na povzročitev smrti iz malomarnosti dvema ali več osebam. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kaj je privedlo do nesreče.

Kot smo poročali včeraj, se je na gori Elbrus v Rusiji med odpravo sedmih alpinistov iz Bosne in Hercegovine zgodila nesreča. Skupino je na višini okoli 5100 metrov ujelo nenadno poslabšanje vremena z močnim vetrom, zaradi česar se niso mogli več varno spustiti. Dva sta preživela, helikopter ju je odpeljal v bolnišnico. Reševanje se je nadaljevalo v zelo zahtevnih razmerah.

Preberi še Na Elbrusu umrlo pet plezalcev iz BiH

Istega dne se je na Elbrusu, kot poroča tiskovna agencija Kazinform, zgodila še ena smrtna nesreča. Reševalci so na približno 5300 metrih nadmorske višine pomagali drugi, dvočlanski odpravi iz Rusije. En alpinist je umrl, drugega pa so uspeli rešiti. Po poročanju ruskih medijev je bil vzrok smrti podhladitev.

Eden najnevarnejših vrhov

Na nevarne razmere na Elbrusu je opozoril tudi načelnik Gorske službe reševanja Republike srbske Nenad Ikonić. Pojasnil je, da gora sicer tehnično ne sodi med najzahtevnejše vrhove, vendar zaradi nenadnih vremenskih sprememb in močnih vetrov velja za eno nevarnejših.

"Elbrus tehnično ni zahteven, a največji problem predstavljajo nenadne spremembe vremena in vetrovi, ki lahko pihajo s hitrostjo od 80 do 100 kilometrov na uro," je dejal Ikonić. Dodal je, da je bilo leta 2004 v eni sezoni na gori kar 48 smrtnih žrtev med plezalci in alpinisti.

Po njegovih besedah je skupina iz Zenice proti vrhu krenila okoli ene ure zjutraj, ko so bile razmere že zelo zahtevne. "Kaj se je natančno zgodilo, za zdaj lahko le ugibamo. Napovedani so bili vetrovi nad 80 kilometrov na uro, prisotne pa so bile tudi težave z višinsko boleznijo," je povedal za RTRS.

Ikonić je opozoril, da so v takšnih razmerah možnosti reševanja močno omejene. Helikopterji zaradi močnega vetra in slabega vremena pogosto ne morejo vzleteti, zato so reševalci odvisni od razmer na terenu.

Na nevarnost Elbrusa je prav tako opozoril bosansko-hercegovski alpinist Emir Musić, ki je vrh osvojil leta 2024. Dejal je, da se lahko vreme na gori v zelo kratkem času spremeni, zaradi česar se lahko tudi izkušeni planinci hitro znajdejo v življenjski nevarnosti.

Reševanje z gore Elbrus
Reševanje z gore Elbrus
FOTO: Posnetek zaslona

Planinska skupnost pretresena

Med umrlimi so Almir Krivdić, Nermin Talam, zakonca Alma in Denis Okanović ter dr. Meliha Čaušević, vsi iz Zenice. V odpravi sta preživela Haris Adilović in Kemal Vidimlić.

Dolgoletni planinci so sodelovali pri reševalnih in drugih družbenokoristnih dejavnostih ter z vzponi po svetu predstavljali Zenico ter Bosno in Hercegovino. Od njih se je poslovil tudi Kenan Hrustanović, vodja Gorske reševalne službe Zenica, ki je zapisal, da bi moral biti del odprave tudi sam, a mu je to preprečila poškodba kolena. "Ko bi se le kombi pokvaril, da bi se vrnili," je zapisal ter dodal, da so bile najtežje prav reševalne akcije, ko moraš pomagati ljudem, s katerimi si še dan prej reševal življenja drugih.

Tragedija je močno pretresla planinsko skupnost v regiji. Od zakoncev Okanović so se, kot navaja Radio Sarajevo, poslovili tudi v Hrvaškem planinskem društvu Mosor, kjer so zapisali, da sta bila "vedno vedra, nasmejana in odprtega srca" ter da bosta ostala v spominu številnih planincev.

Elbrus alpinistična nesreča Bosna in Hercegovina alpinizem gorsko reševanje

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KOMENTARJI10

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Mean Cat
27. 07. 2026 11.56
Planinci ali alpinisti.....razlika je ocitna....ne pisat kozlarij.
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0 0
Wolfman
27. 07. 2026 11.52
Brez lokalnega izkušenega voodnika ali izkušenega vodnika nimaš kaj počet na 5 tisočaku! Ni to Jahorina, Bljelašnica, Triglav,...! Socer pa vremenski satelitski karti z raznimi parametri nimaš kaj falit,če žnaš to gledat.
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+1
1 0
majkemi123
27. 07. 2026 11.42
Tezave so se zacele ze takoj po zacetku vzpona. Pa so se rinili dalje…
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+3
4 1
jugatneme
27. 07. 2026 11.22
V gorah pa se vreme spreminja sproti in hitro. Že ne naših hribih, v gorah pa sploh. Elbrus pa je za skoraj 2 Triglava...
Odgovori
+7
7 0
jugatneme
27. 07. 2026 11.20
V Rusiji imajo nekako razmere podobne vojni, pozornost posvečajo drugim skrbem....
Odgovori
-2
1 3
belyugo
27. 07. 2026 11.16
Skoraj vsaj konec tedna trenirajo, zato je gotovo krivo vreme. S tem je vse povedal.
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+2
4 2
Sir Oliver
27. 07. 2026 11.03
Imam občutek, da gre za amaterje, ki se gredo vrhunski alpinizem.
Odgovori
+0
3 3
Vojko Kos
27. 07. 2026 11.00
Kdo pa še danes napovedim verjame?! Saj jo spremenijo vsako uro!
Odgovori
-2
2 4
SpamEx
27. 07. 2026 10.58
a so na arso gledal?
Odgovori
-2
4 6
Djangoman
27. 07. 2026 10.32
rekel je da so v Bosni tud hribi in da lahko vsak dan trenirajo. :))))
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+2
8 6
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