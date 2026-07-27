Preživeli alpinist: Za nesrečo na Elbrusu kriva napačna vremenska napoved

V pogovoru za ruski časnik Izvestija je Haris Adilović povedal, da so se težave začele kmalu po začetku vzpona. Skupina sicer ni imela profesionalnega vodnika, vendar je poudaril, da so bili vsi člani izkušeni alpinisti, ki so se med seboj dobro poznali. Po njegovih besedah je eden od članov odprave že na začetku močno zmrzoval, zato se je prva skupina odločila, da odneha. Tudi druga skupina je po krajšem nadaljevanju vzpona ocenila, da so razmere na vrhu prenevarne. "Ko smo na delu poti postavili varovalno vrv in se povzpeli nekoliko višje, smo videli, da so razmere na vrhu še slabše. Takrat smo se odločili za vrnitev," je povedal. Adilović je zavrnil ugibanja, da bi bila tragedija posledica pomanjkljive pripravljenosti odprave. "V Bosni in Hercegovini skoraj vsak konec tedna treniramo, saj so gore v naši neposredni bližini. Zato vzrok ni bila nezadostna pripravljenost. Menim, da je bil glavni razlog tragedije napačna vremenska napoved," je dejal.

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Našli vseh pet trupel

Preiskovalni odbor Ruske federacije za Kabardino-Balkarijo je sporočil, da so reševalci na sedlu Elbrusa našli še tri preminule člane skupine, vendar jih zaradi močnega vetra in snežnega meteža za zdaj ne morejo evakuirati, poroča Radio Sarajevo. Pred tem so že našli trupli dveh alpinistov, ki so ju uspeli prepeljati z gore in predati pristojnim službam. Preiskovalni odbor je uvedel kazenski postopek po členu ruskega zakonika, ki se nanaša na povzročitev smrti iz malomarnosti dvema ali več osebam. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kaj je privedlo do nesreče. Kot smo poročali včeraj, se je na gori Elbrus v Rusiji med odpravo sedmih alpinistov iz Bosne in Hercegovine zgodila nesreča. Skupino je na višini okoli 5100 metrov ujelo nenadno poslabšanje vremena z močnim vetrom, zaradi česar se niso mogli več varno spustiti. Dva sta preživela, helikopter ju je odpeljal v bolnišnico. Reševanje se je nadaljevalo v zelo zahtevnih razmerah.

Istega dne se je na Elbrusu, kot poroča tiskovna agencija Kazinform, zgodila še ena smrtna nesreča. Reševalci so na približno 5300 metrih nadmorske višine pomagali drugi, dvočlanski odpravi iz Rusije. En alpinist je umrl, drugega pa so uspeli rešiti. Po poročanju ruskih medijev je bil vzrok smrti podhladitev.

Eden najnevarnejših vrhov

Na nevarne razmere na Elbrusu je opozoril tudi načelnik Gorske službe reševanja Republike srbske Nenad Ikonić. Pojasnil je, da gora sicer tehnično ne sodi med najzahtevnejše vrhove, vendar zaradi nenadnih vremenskih sprememb in močnih vetrov velja za eno nevarnejših. "Elbrus tehnično ni zahteven, a največji problem predstavljajo nenadne spremembe vremena in vetrovi, ki lahko pihajo s hitrostjo od 80 do 100 kilometrov na uro," je dejal Ikonić. Dodal je, da je bilo leta 2004 v eni sezoni na gori kar 48 smrtnih žrtev med plezalci in alpinisti. Po njegovih besedah je skupina iz Zenice proti vrhu krenila okoli ene ure zjutraj, ko so bile razmere že zelo zahtevne. "Kaj se je natančno zgodilo, za zdaj lahko le ugibamo. Napovedani so bili vetrovi nad 80 kilometrov na uro, prisotne pa so bile tudi težave z višinsko boleznijo," je povedal za RTRS. Ikonić je opozoril, da so v takšnih razmerah možnosti reševanja močno omejene. Helikopterji zaradi močnega vetra in slabega vremena pogosto ne morejo vzleteti, zato so reševalci odvisni od razmer na terenu. Na nevarnost Elbrusa je prav tako opozoril bosansko-hercegovski alpinist Emir Musić, ki je vrh osvojil leta 2024. Dejal je, da se lahko vreme na gori v zelo kratkem času spremeni, zaradi česar se lahko tudi izkušeni planinci hitro znajdejo v življenjski nevarnosti.

Reševanje z gore Elbrus FOTO: Posnetek zaslona

Planinska skupnost pretresena