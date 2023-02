Preživeli fotograf opisal strelski napad: Mislil sem, da sem sredi obračuna tolp

Fotograf lokalne televizije na Floridi je spregovoril o streljanju v predmestju Orlanda, v katerem je bil ubit njegov sodelavec, novinar Dylan Lyons. Novinarska ekipa je poročala s prizorišča predhodnega streljanja, ko se je na kraj zločina vrnil oboroženi napadalec in pričel streljati. Fotograf je bil sprva prepričan, da se je znašel sredi obračuna tolp, nato pa ugotovil, da so bili tarča 19-letnega strelca novinarji.

icon-expand Pokojni novinar Dylan Lyons FOTO: AP

V intervjuju za ameriške medije je fotograf Jesse Walden opisal potek sredinega streljanja v predmestju Orlanda, v katerem je bil ubit novinar lokalne televizije Spectrum News 13. Trenutno je zaradi poškodb še vedno v bolnišnici, a dobro okreva. Kot je povedal, sta z novinarjem Dylanom Lyonsom tistega dne prispela v sosesko Pine Hills v Orlandu, kjer je pred tem pod streli umrla mlada ženska Nathacha Augustin. Ker je policija na prizorišču umora že zaključila svojo preiskavo, sta verjela, da je območje varno. Ko je Walden iz prtljažnika vozila jemal kamero, so se nenadoma zaslišali streli. Začutil je, da ga je krogla zadela v nogo. Ko je zagledal strelca, je sprva mislil, da se je znašel sredi spopada tolp. "Predvideval sem, da strelja na hišo ali pa nekaj za menoj in me je slučajno zadel," se spominja Walden. "Ampak še kar naprej je streljal proti meni." Klical je na pomoč, ob tem pa ni vedel, da je moški že ustrelil Lysona, ki je sedel na sovoznikovem sedežu. Na pomoč so nato priskočili sosedje in fotograf druge medijske hiše.

Kot je pojasnila tamkajšnja policija, je 19-letni Keith Klevin Moses v sredo dopoldne ubil Augustinovo, nato pa se je čez nekaj ur vrnil na kraj zločina in napadel še novinarsko ekipo. V nadaljevanju je stekel v bližnjo hišo in tam ustrelil še Brandi Major in njeno 9-letno hčerko. Slednja je umrla. Motiv za napad še ni znan, policija pa je pri Mosesu našla polavtomatsko pištolo Glock 40.

icon-expand Strelec Keith Moses FOTO: Profimedia