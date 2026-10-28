Preživeli potnik: 'Videl sem prizore, ki jih ne bom nikoli pozabil'

Vlaka - eden v lasti državne družbe Renfe in drugi v lasti zasebne družbe Iryo - sta bila na poti iz Madrida v Sevillo, ko sta okoli 8.45 nenadoma trčila, pri čemer je več vagonov zdrselo po nasipu.

Roberto Gomez, novinar radijske postaje Onda Cero, je potoval na hitrem vlaku AVE, ko se je zgodila nesreča. "Ljudje so zelo pretreseni. Tisti, ki smo na varnem in kot kaže nepoškodovani, smo se premaknili na varno območje. Odpravil sem se proti kraju trčenja in videl, da sta vlaka trčila. Od daleč sem opazil več poškodovanih ljudi," je opisal dogajanje.

Po besedah Gomeza se je vlak, na katerem je potoval, za tri ali štiri minute ustavil na tirih, preden je nadaljeval pot, le trenutek pozneje pa je trčil v drug vlak. "Nekaj minut smo stali, spomnim se, da sem pogledal na uro in zdelo se mi je nenavadno, da stojimo sredi ničesar. Povedali so nam, da je razlog gneča na progi," je dejal Gomez. Nekaj minut pozneje so nadaljevali s potjo, nakar se je zgodila nesreča.

"To je grozljiva izkušnja. Slišal sem trk, glavo sem si zaščitil, kolikor se je dalo, name je padla vsa prtljaga. Imel sem veliko sreče; uspelo mi je pobrati svoje stvari in nisem poškodovan. Name je padel potnik, ki je imel zelo hudo rano na glavi, a je bil pri zavesti. Drugi potniki v mojem vagonu so utrpeli udarce v prsni koš in rebra," je povedal.