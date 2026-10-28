Preživeli potnik: 'Videl sem prizore, ki jih ne bom nikoli pozabil'

Vlaka - eden v lasti državne družbe Renfe in drugi v lasti zasebne družbe Iryo - sta bila na poti iz Madrida v Sevillo, ko sta okoli 8.45 nenadoma trčila, pri čemer je več vagonov zdrselo po nasipu.
Roberto Gomez, novinar radijske postaje Onda Cero, je potoval na hitrem vlaku AVE, ko se je zgodila nesreča. "Ljudje so zelo pretreseni. Tisti, ki smo na varnem in kot kaže nepoškodovani, smo se premaknili na varno območje. Odpravil sem se proti kraju trčenja in videl, da sta vlaka trčila. Od daleč sem opazil več poškodovanih ljudi," je opisal dogajanje.
Po besedah Gomeza se je vlak, na katerem je potoval, za tri ali štiri minute ustavil na tirih, preden je nadaljeval pot, le trenutek pozneje pa je trčil v drug vlak. "Nekaj minut smo stali, spomnim se, da sem pogledal na uro in zdelo se mi je nenavadno, da stojimo sredi ničesar. Povedali so nam, da je razlog gneča na progi," je dejal Gomez. Nekaj minut pozneje so nadaljevali s potjo, nakar se je zgodila nesreča.
"To je grozljiva izkušnja. Slišal sem trk, glavo sem si zaščitil, kolikor se je dalo, name je padla vsa prtljaga. Imel sem veliko sreče; uspelo mi je pobrati svoje stvari in nisem poškodovan. Name je padel potnik, ki je imel zelo hudo rano na glavi, a je bil pri zavesti. Drugi potniki v mojem vagonu so utrpeli udarce v prsni koš in rebra," je povedal.
'Vrglo nas je po zraku'
Na vlaku AVE je potoval tudi potnik Jesus, ki je spregovoril za Cadeno Ser. "Mirno sem delal na prenosnem računalniku, ko je nenadoma prišlo do ostrega, sunkovitega zaviranja. Vse je vrglo po zraku," je dejal. Po njegovih besedah so sprva mislili, da se je vlak iztiril. "Močno nas je streslo, zato smo začeli pomagati tistim, ki so bili v najslabšem stanju. Vagon je bil močno nagnjen in bali smo se, da se bo prevrnil," je dodal.
Jesus je potoval v drugem vagonu. Čeprav si je najverjetneje zlomil nos in utrpel več ureznin na roki, pravi, da je njegovo stanje veliko boljše kot pri drugih. "Veliko je mrtvih in poškodovanih. Videl sem prizore, ki jih ne bom nikoli pozabil," je še dejal pretreseni potnik.
'Pod vagoni so ležali mrtvi ljudje'
Za isti medij je spregovorila tudi potnica Eduarda. Peljala se je v petem vagonu vlaka, ko je nenadoma začutila silovit sunek, ki jo je vrgel naprej in razbil mizo pred njenim sedežem.
Zmedena in v šoku se je uspela rešiti z vlaka. "Ko smo bili enkrat zunaj, se je začel kaos," pripoveduje z drhtečim glasom. Eduarda je nemudoma začela pomagati drugim potnikom v svoji bližini. "Nikoli ne bom pozabila mladeniča, ki sem mu ves čas preverjala utrip in ga poskušala obdržati pri zavesti," pravi, v upanju, da je z njim zdaj vse v redu.
Eduarda se spominja, kako je razgrinjala odeje, premikala ovire in opazovala domačine, ki so prihajali na kraj nesreče. Eden izmed njih jo je odpeljal v športni center, kamor so namestili potnike. "Vse dolgujem moškemu, ki me je odpeljal v mesto," pravi in dodaja, da so "pod vagoni ležali mrtvi ljudje". Kriki panike in bolečine, vagon v plamenih in ljudje z obrazi, prekritimi s krvjo – to so prizori, ki jih opisuje potnica.
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