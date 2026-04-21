Po navedbah oblasti so bile žrtve, trije fantje in pet deklet, stari med tri in enajst let. Policija je sicer sprva poročala, da so bili otroci stari od enega do 14 let. 31-letnik naj bi januarja sam zglasil v bolnišnici zaradi težav z dušenim zdravjem, je povedal njegov svak Troy, z ženo pa naj bi bila v postopku ločitve. V ponedeljek naj bi se morala oglasiti na sodišču. Prav omenjeni osebni razlogi bi lahko bili motiv za najbolj smrtonosno množično streljanje v ZDA v več kot dveh letih.

Po strelskem napadu v Louisiani AP

"Vem le, da je preprosto ponorel," je za AP povedal Troy, ki se boji, da bi bilo smrtnih žrtev še več, če nekateri, tudi on, v času napada ne bi bili v službi. Obe ženski sta v kritičnem stanju, vključno z materjo nekaterih ubitih otrok, ki si je med begom zlomila medenico, poškodovan je bil tudi 13-letnik, je povedal župan Shreveporta Tom Arceneaux. Bežale so, da bi se rešile, je povedal Lionel Pugh, stric obeh ustreljenih žensk. "Preživeli so tisti, ki so pobegnili."

Orožja sploh ne bi smel imeti

31-letnik je bil 2019 že pogojno obsojen zaradi nezakonite uporabe orožja. Potem, ko je v vozilo izstrelil pet nabojev, je policiji povedal, da je vanj nekdo uperil pištolo, policijsko poročilo navaja AP.

