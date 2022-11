Preživeli stanovalci: Zaradi covid ukrepov gasilci niso mogli do nas

Potem ko je v požaru stanovanjskega bloka na Kitajskem umrlo najmanj 10 ljudi, so se na spletu pojavili videoposnetki, ki prikazujejo nove proteste proti omejitvam zaradi covida-19. Na posnetkih je videti, kako so se demonstranti soočili z uradniki, podirali ovire in vzklikali: "Konec zapora zaradi covida". Peking namreč kljub rekordnemu številu okužb in vse večji jezi javnosti še naprej sledi politiki ničelne okužbe s covidom.

V četrtek je v mestu Urumči izbruhnil požar, stanovalci naselja pa so oblasti obtožili, da se gasilci zaradi ovir na cestah, ki naj bi jih postavili v skladu z ukrepi proti koronavirusu, niso mogli približati požaru. Oblasti so to zanikale, krivdo pa skušale pripisati parkiranim vozilom, saj da so gasilcem preprečila dostop do goreče stavbe. Poleg tega so oblasti zanikale obtožbe, da so omejitve ljudjem preprečile, da bi pobegnili pred požarom, poroča BBC. Nekateri stanovalci so po družbenih omrežjih pisali, da svojih vozil niso mogli premakniti, ker niso mogli zapustiti svojih stanovanj.

Eden od tamkajšnjih prebivalcev je BBC-ju povedal, da ljudje, ki živijo v zaradi požara prizadetem naselju, večinoma ne morejo zapustiti svojih domov. Nekateri, sicer nepreverjeni viri trdijo celo, da so prebivalcem z zunanje strani zaklenili vrata in jim tako preprečili, da bi zapuščali stanovanja. Kitajski državni mediji so obtožbe zavrgli, vendar pa so oblasti pozno v petek objavile nenavadno opravičilo - obljubile so, da bodo kaznovale vsakogar, ki je opustil svojo dolžnost. V glavnem mestu zahodne regije Xinjiang stroge omejitve veljajo že od začetka avgusta.

Smrtonosni požar na Kitajskem

Protesti na Kitajskem so redki, a prebivalci so jezni Posnetki, ki so bili objavljeni v petek zvečer, prikazujejo, kako se prebivalci, mnogi med njimi v maskah, po temi zbirajo na mestnih ulicah. Med drugim so vzklikali, dvigovali pesti in se prepirali z uradniki. Lokacijo na posnetkih je preverila tiskovna agencija Reuters. BBC je v petek zvečer spremljal tudi nekatere prenose v živo, kot pišejo njihovi novinarji, naj bi se protestniki zbrali tudi na stopnicah pred mestno upravo.

Internet je na Kitajskem močno cenzuriran, sklicevanja na proteste v mestu Urumči pa so bila tako do sobote zjutraj večino izbrisana. Lokalni mediji so sicer poročali, da je smrtonosni požar v stanovanjskem bloku povzročila napaka v električnem podaljšku. Poleg desetih smrtnih žrtev je bilo več ljudi tudi poškodovanih. Nekateri mediji sicer navajajo, da je umrlo še več ljudi, med njimi tudi otroci. Protesti na Kitajskem so sicer zelo redki, kljub temu, da je v javnosti vse več nestrinjanja s pekinško strategijo ničelne tolerance do covida. Kitajska je zadnja med večjimi svetovnimi gospodarstvi, ki še vedno uporabljajo tovrstno politiko. Nenadni in hitri lockdowni so razjezili državljane po vsej državi. Omejitve so zato po številnih mestih sprožile nasilne proteste. Kljub strogim ukrepom je število primerov na Kitajskem ta teden naraslo na največ od začetka pandemije.