Ljubezen do življenja je ena od skrivnosti dolgoživosti, pravi Nikola Grbešič iz Sarajeva, ki so mu znova obnovili vozniško dovoljenje. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi imel Nikola 102 leti. Brez težav opravim vse preglede in teste, pravi mož, ki se je rodil davnega leta 1919.