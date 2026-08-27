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Pri 23 letih ga je pustil v ledeniški razpoki, pri 86 ga je dobil nazaj

Berlin, 27. 08. 2026 18.06 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Avstrijske gore

Ko je 23-letni Alfred Rothfischer avgusta 1963 omahnil v ledeniško razpoko v avstrijskih Alpah, je moral sprejeti hitro odločitev. Nahrbtnik na njegovem hrbtu je bil pretežak in ga je vlekel v globino, zato ga je odvrgel ter se brez njega rešil iz razpoke. V ledu so ostali njegove stvari, dokumenti, fotoaparat in del opreme. Rothfischer je preživel, nahrbtnik pa je izginil. Kar 63 let pozneje ga je zdaj ledenik "vrnil".

Neverjetna zgodba se je začela znova 17. julija letos, ko je gorski vodnik Marco Span z gosti hodil po ledeniku Sulztalferner med Längenfeldom in Neustiftom na Tirolskem. Na približno 2950 metrih nadmorske višine je zagledal star nahrbtnik, okoli njega pa še druge predmete, tudi fotoaparat in cepin.

Predmete, ki jih je po več kot šestih desetletjih iz ledenega oklepa izpustil ledenik, je Span predal policiji. Pred tem je sicer preveril še okolico najdbe, obstajala je namreč možnost, da bi predmeti pripadali nekomu, ki se iz ledenika nikoli ni vrnil.

Trupla niso našli. Za alpskega policista Gregorja Gatta pa se je začelo skoraj detektivsko delo.

V nahrbtniku ni bilo osebne izkaznice, so pa bili 63 let stari zapiski

Gatt je našel številne listke z ročno napisanimi zapiski in celo potrdila o izplačilih bavarske banke. Osebnega dokumenta, ki bi takoj razkril lastnika, pa ni bilo. Papirje je posušil in med njimi vendarle našel sled, ime Alfred Rothfischer.

V policijskih evidencah pogrešanih tega imena ni bilo. Zato je Gatt poskusil drugače, ime je vpisal v spletni iskalnik.

Našel je stacionarno telefonsko številko na Bavarskem in poklical.

Oglasila se je Waltraud Rothfischer iz Wörtha ob Donavi. Policist jo je vprašal, ali njen mož morda pogreša nahrbtnik. Takoj je odgovorila, da ga. 

Poleg nje je sedel danes 86-letni Alfred Rothfischer, ki je ob vprašanju natanko vedel, za kateri nahrbtnik gre. Misli so ga odnesle 63 let nazaj.

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Osem metrov globoko je visel nad prepadom

Avgusta 1963 je bil Rothfischer star 23 let. Z dvema prijateljema se je odpravil v Alpe. Po vzponu na Schrankogel in nočitvi v koči Amberger Hütte se je trojica 3. avgusta čez ledenik Sulztalferner odpravljala proti Dresdner Hütte.

Rothfischer je hodil prvi. Nenadoma pa je padel globoko v ledeniško razpoko in obvisel okoli osem metrov nad globino.

Poznal je tehnike samoreševanja in se je s Prusikovimi zankami začel vzpenjati po vrvi. Toda težak nahrbtnik ga je vlekel navzdol in mu oteževal vzpon.

Nahrbtnik je odvrgel in uspelo se mu je rešiti. Iz nesreče jo je odnesel le z lažjimi poškodbami, nato pa se je trojica spustila v Längenfeld. Rothfischer je nesrečo prijavil policiji tudi zato, ker so skupaj z nahrbtnikom v ledeniku ostali njegovi dokumenti, ki jih je potreboval za vrnitev v Nemčijo.

Nahrbtnik je medtem ostal v ledu in nanj Rothfischer ni nikoli povsem pozabil. V družini so se skozi leta celo šalili, da jih bo ledenik nekoč izpustil – podobno kot je iz ledu prišel znameniti Ötzi.

In letos se je zgodilo prav to.

Ko je policija razvozlala zgodbo, je Gatt stopil v stik še z Rothfischerjevim sinom Andreasom. Ta je z družino prišel v Neustift in prevzel očetov nahrbtnik ter druge najdene predmete. 86-letni Rothfischer zaradi zdravstvenega stanja in starosti namreč sam ni mogel na Tirolsko.

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