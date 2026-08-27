Pri 23 letih ga je pustil v ledeniški razpoki, pri 86 ga je dobil nazaj

Neverjetna zgodba se je začela znova 17. julija letos, ko je gorski vodnik Marco Span z gosti hodil po ledeniku Sulztalferner med Längenfeldom in Neustiftom na Tirolskem. Na približno 2950 metrih nadmorske višine je zagledal star nahrbtnik, okoli njega pa še druge predmete, tudi fotoaparat in cepin. Predmete, ki jih je po več kot šestih desetletjih iz ledenega oklepa izpustil ledenik, je Span predal policiji. Pred tem je sicer preveril še okolico najdbe, obstajala je namreč možnost, da bi predmeti pripadali nekomu, ki se iz ledenika nikoli ni vrnil. Trupla niso našli. Za alpskega policista Gregorja Gatta pa se je začelo skoraj detektivsko delo.

V nahrbtniku ni bilo osebne izkaznice, so pa bili 63 let stari zapiski

Gatt je našel številne listke z ročno napisanimi zapiski in celo potrdila o izplačilih bavarske banke. Osebnega dokumenta, ki bi takoj razkril lastnika, pa ni bilo. Papirje je posušil in med njimi vendarle našel sled, ime Alfred Rothfischer. V policijskih evidencah pogrešanih tega imena ni bilo. Zato je Gatt poskusil drugače, ime je vpisal v spletni iskalnik. Našel je stacionarno telefonsko številko na Bavarskem in poklical. Oglasila se je Waltraud Rothfischer iz Wörtha ob Donavi. Policist jo je vprašal, ali njen mož morda pogreša nahrbtnik. Takoj je odgovorila, da ga. Poleg nje je sedel danes 86-letni Alfred Rothfischer, ki je ob vprašanju natanko vedel, za kateri nahrbtnik gre. Misli so ga odnesle 63 let nazaj.

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Osem metrov globoko je visel nad prepadom