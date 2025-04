Pri 70 letih ugotovila, da so jo zamenjali v porodnišnici in spoznala sorodnike

Ženski z Otoka se je življenje obrnilo na glavo. Razlog so bili rezultati iz domačega kompleta za testiranje DNK. Zanj se je odločila, ker je želela izvedeti več o svojem dedku. Izkazalo pa se je, da je vse, kar je vedela o svoji družini, napačno. S pomočjo baze DNK je prišla do ugotovitve, da so jo ob rojstvu zamenjali v porodnišnici.

Britanski BBC je odkril primer zamenjave novorojenčka v bolnišnicah na Otoku. Ker je genetsko testiranje in z njim spletna mesta, ki delujejo kot povezovalni člen z neznanimi družinskimi člani, v porastu, pričakujejo več zgodb, kot je primer ženske, ki so jo poimenovali Susan. Ko je bila stara okoli 70 let je opravila domači test DNK. Ta je pokazal, da ima irske korenine, kar pa za družino, ki jo je poznala, ni bilo resnično. A rezultate je za nekaj časa potisnila na stran. Šele čez šest let pa je prišla ugotovitev, ki so postavile vse, kar je o družini vedela doslej, na glavo. Ugotovila je, da so jo v petdesetih letih prejšnjega stoletja ob rojstvu v porodnišnici zamenjali za drugo deklico.

Ujemanje: ugotovila, da ima še enega brata

Po opravljenem testu DNK je podjetje uporabnikom omogočilo stik s svojimi genetskimi sorodniki – bližnjimi ali daljnimi. Šest let pozneje je Susan kar naenkrat prejela sporočilo. Neznanec ji je sporočil, da se njegovi podatki ujemajo in da to lahko pomenil le eno: on mora biti njen biološki brat. Spominja se, da je bila ta novica sprva velik šok. Najprej je pomislila, da je bila morda na skrivaj posvojena. Oba starša sta ji umrla pred nekaj leti, zato je vprašala starejšega brata. Bil je prepričan, da je vse skupaj prevara. Njegova sestra je bila vedno del njegovega življenja in bil je popolnoma prepričan, da je bil eden njegovih prvih spominov nosečnost njegove matere. Susan je še vedno dvomila. Bila je nekoliko višja od brata in s svojimi svetlimi lasmi nikoli ni bila videti kot ostali člani družine, njeno zgodbo opisuje BBC.

Zamenjana deklica kot otrok

Njena najstarejša hči je raziskovala in našla kopije vseh rojstev v okolici na dan rojstva njene matere. Naslednja deklica na seznamu, registrirana v isti bolnišnici, je imela popolnoma enak priimek kot moški, ki je stopil v stik z njo prek rodoslovne spletne strani. To ne more biti naključje, sta si mislili mama in hči. Edina možna razlaga je bila napaka oziroma zmeda v porodnišnici pred več kot sedmimi desetletji. V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so za dojenčke namreč pogosto skrbele babice v velikih otroških vrtcih v porodnišnicah. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je bila praksa porodnišnic po rojstvu namreč zelo drugačna kot danes. Dojenčke so pogosto ločevali od mater, namestili so jih v velike otroške sobe in zanje so skrbele babice.

'Zame sta še vedno mama in oče'