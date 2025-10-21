Tujina
Pri 76 letih prvič opravil vozniški izpit
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Pri 76 letih se je odločil usesti za volan in opraviti vozniški izpit. Milan Kocijan iz hrvaškega Bjelovarja se je povsod prevažal s kolesom oziroma pot ubral peš, zato avtomobila ni potreboval. A je vseeno zbral pogum in kot najstarejši kandidat uspešno odvozil izpitno vožnjo, od ocenjevalca pa prejel celo pohvale.
Naslednji članek
Tornado v Parizu: ena oseba umrla, štiri v kritičnem stanju
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.