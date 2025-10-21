Svetli način
Tujina

Pri 76 letih prvič opravil vozniški izpit

Bjelovar, 21. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Lea Marušič
Pri 76 letih se je odločil usesti za volan in opraviti vozniški izpit. Milan Kocijan iz hrvaškega Bjelovarja se je povsod prevažal s kolesom oziroma pot ubral peš, zato avtomobila ni potreboval. A je vseeno zbral pogum in kot najstarejši kandidat uspešno odvozil izpitno vožnjo, od ocenjevalca pa prejel celo pohvale.

