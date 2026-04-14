Tujina

Pri 86 letih našla staro ljubezen, sedaj pridržana pri ICE

Louisiana, 14. 04. 2026 17.38 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ice agenti

Po ponovni združitvi z mladostno ljubeznijo se je življenje 86-letne Francozinje Marie-Thérèse spremenilo v nočno moro. Kljub poroki in postopku za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje so jo v ZDA aretirali in pridržali v centru za priseljevanje.

Marie-Thérèse iz francoskega mesta Nantes se je v poznih letih preselila v ZDA, potem ko se je poročila s svojo mladostno ljubeznijo Billyjem, Američanom, ki ga je spoznala v šestdesetih letih, ko je bil vojak na Natovi bazi v Saint-Nazairu, sama pa je tam delala kot tajnica. Po njegovem povratku v ZDA leta 1966 sta, kot piše BBC, izgubila stik, vsak si je ustvaril družino v svoji državi in imel otroke.

Po več desetletjih sta se ponovno povezala leta 2010 in se skupaj s takratnima zakoncema obiskala. Ko sta do leta 2022 oba ovdovela, sta začela razmerje in se znova zaljubila. Lani sta se poročila, Marie-Thérèse pa se je preselila v zvezno državo Alabama, kjer je zaprosila za zeleno karto, ki bi ji omogočila stalno bivanje v Združenih državah, vendar postopka ni uspela zaključiti, saj je njen mož nenadoma umrl januarja letos. Njegova smrt je dodatno zapletla njen pravni status, kmalu zatem pa je izbruhnil še spor glede dediščine z moževim sinom Billyjem.

Kot je za francoske medije povedal sin Marie-Thérèse, ji je Billy "grozil, ustrahoval in šel celo tako daleč, da ji je odklopil vodo, internet in elektriko."

FOTO: AP

V začetku aprila so jo dan pred načrtovanim zaslišanjem aretirali agenti ICE in jo premestili v center za pridržanje v Louisiani. Njen sin trdi, da so jo ob aretaciji vklenili kot nevarno kriminalko, čeprav gre za starejšo žensko, ki ima težave s srcem in hrbtom.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost (US Department of Homeland Security) je za BBC potrdilo, da je v državo vstopila kot francoska državljanka in prekoračila dovoljeno bivanje, medtem ko družina vztraja, da je čakala na odločitev o dovoljenju za stalno bivanje.

Francosko zunanje ministrstvo je že posredovalo in Marie-Thérèse je prejela konzularni obisk. Njen sin poudarja, da je glavna skrb njeno zdravje in da si družina prizadeva za njeno čimprejšnjo izpustitev ter vrnitev v Francijo.

Primer se dogaja v času, ko je ICE po začetku drugega mandata predsednika Donalda Trumpa okrepila dejavnosti v okviru strožje politike množičnih deportacij.

Za družino Marie-Thérèse je celotna zgodba, kot pravi njen sin, podobna "slabemu ameriškemu filmu", iz katerega se želijo čim prej prebuditi.

Marie-Thérèse ZDA pripor ICE ljubezen

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
14. 04. 2026 17.55
Za takšne primere imajo v ICE vojake idf iz izraela. Upam, da mi ni treba vam razlagati zakaj!
Odgovori
0 0
bibaleze
