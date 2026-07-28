Pri 88 letih odprl točko za prevzem poštnih paketov

83 let šteje. A ga leta prav nič niso ovirala pri novem velikem življenjskem koraku. Pred kratkim je namreč uresničil svojo idejo, da odpre poslovalnico za prevzem poštnih paketov. Christian Lange je verjetno najstarejši upravljavec trgovine s paketi v Nemčiji. In zakaj je začel znova? Ne le, da bi olajšalj življenje sokrajanom, pač pa tudi zato, da bi se boril proti osamljenosti, ki pesti marsikaterega upokojenca.