Nekdanji nacistični paznik pri 93 letih obsojen na zapor

V celico naj bi peljali med 20 in 30 ljudi, ti pa se niso upirali, je nadaljeval Dey. Ne ve, ali je šlo za moške ali ženske, saj so imeli pobrite glave: "Nihče ni prišel ven."

Sojenje zoper njega se je začelo sredi oktobra lani v Hamburgu. Na vprašanje sodnika, kaj natančno je videl iz stražnega stolpa, je med drugim priznal, da so ljudi vodili v plinsko celico, da je zatem slišal krike in razbijanje po vratih. Na sojenju je do zadnjega vztrajal, da ni vedel, kaj se je z njimi zgodilo.

Danes 93-letni Bruno Dey , nekdanji član zloglasne enote SS, med drugo svetovno vojno pa paznik v nacističnem koncentracijskem taborišču Stutthof na ozemlju Poljske, je zaradi sokrivde pri 5230 umorih v letih 1944–1945 obsojen na dve leti zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Sodili so mu na sodišču za mladoletne, saj je bil v času očitanih zločinov star 17 let.

Dey je na sodišču dejal, da je v taborišče Stutthof prišel junija ali julija 1944 skupaj s 400 drugimi vojaki in da takrat ni vedel, kdo je v taborišču zaprt. Pravi, da je slišal zgolj govorice, da so tu politični zaporniki in Judje.

Njegov odvetnik ga je branil z besedami, da se Dey ni prostovoljno pridružil SS.

Taborišče Stutthof so nacistične oblasti vzpostavile septembra 1939 – gre za prvo tovrstno taborišče zunaj meja Nemčije in zadnje, ki je bilo osvobojeno – šele 9. maja 1945. Med drugo svetovno vojno je samo v Stutthofu umrlo več kot 65.000 ljudi. Plinsko celico so začeli uporabljati junija 1944.