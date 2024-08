Pri 99 letih obsojena za sodelovanje pri več kot 10.000 umorih: 'Umor ne zastara'

Irmgard Furchner je danes stara 99 let. Zločini, ki se ji očitajo, so se zgodili pred 80 leti. Od leta 1943 do 1945 je bila strojepiska v koncentracijskem taborišču Stutthof pri Gdansku. "Ali je treba kaznivo dejanje po tako dolgem času še preganjati?" je takoj na začetku razsodbe vprašala predsedujoča sodnica Gabriele Cirener. "Odgovor zakona je zelo jasen. Umor ne zastara."

Koncentracijsko taborišče Stutthof je bilo sprva delovno taborišče, nato pa je konec leta 1945 de facto postalo uničevalno taborišče. V njem je umrlo na desettisoče zapornikov. Večinoma judovski zaporniki so dobivali premalo hrane, vode in oblačil ter komaj kaj zdravljenja. Kasneje so jih tudi ubijali s streli v vrat in v plinskih komorah. Veliko zapornikov je bilo odpeljanih iz Stutthofa v Auschwitz.

Sodišče je bilo jasno: storilci so bili poveljnik koncentracijskega taborišča Paul Werner Hoppe, njegov štab SS in nacistično vodstvo okrog Adolfa Hitlerja in Heinricha Himmlerja. Irmgard Furchner je zagotovila fizično in psihološko pomoč pri umorih v Stutthofu.