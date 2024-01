Pri Benetkah se je prevrnil avtobus z 79 turisti iz BiH

Ob prihodu na kraj nesreče pri kraju San Dona di Piave so gasilci našli prevrnjeno vozilo z 79 potniki in dvema šoferjema, ujetimi v avtobusu.

Reševalna akcija, med katero so nekatere ponesrečence prepeljali na zdravljenje v bolnišnice, se je končala ob 7.30. Gasilci, ki so prispeli iz bližnjih mest Jesolo in Mestre, so zavarovali avtobus, ki je ležal na boku, in pomagali izvleči ljudi. Na srečo je vse minilo brez tragičnih posledic, poroča Oslobođenje. Lažje poškodovanim, okoli 10 jih je, je pomagalo tamkajšnje medicinsko osebje, nato pa so jih številna reševalna vozila, ki so prispela na kraj nesreče, prepeljala na urgenco v Jesolo.

Potniki avtobusa so bili turisti, ki so se vračali v Trst po ogledu novoletnega ognjemeta nad Benetkami.