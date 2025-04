Truplo triletne deklice iz Zagreba naplavilo v Beograd

Policija je sporočila, da so Srbi neznano truplo otroka našli marca. Z mednarodnim sodelovanjem so opravili DNK analizo, s katero so potrdili, da truplo pripada triletni deklici, ki jo je mama januarja letos spustila v Savo v Zagrebu.

Kot navaja net.hr, so truplo našli pri enem od beograjskih splavov in ga nato prepeljali na obdukcijo v beograjski Inštitut za sodno medicino.