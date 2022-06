V Biogradu utonil 16-letnik, reševalec: 'Žal mu ni bilo več pomoči'

Kot so po preiskavi sporočili zadarski policisti, se je 16-letnik v petek zgodaj popoldne kopal v morju skupaj s prijatelji. Okoli 13.30 se je odločil, da se vrne na plažo Soline, kjer so bili locirani, a mu do tja ni več uspelo priti. Nezavestnega so ga našli na gladini morja. Drugi plavalci so ga takoj odvlekli iz vode, na plaži ga je do prihoda reševalnega vozila oživljal reševalec. Mladoletnik je kljub nudeni prvi pomoči žal umrl.

Ogled trupla mrliškega oglednika ni odkril znakov kaznivega dejanja, je naknadno sporočila zadrska policija, ki je o dogodku obvestila tudi pristojno državno tožilstvo. Soline je ena največjih biogradskih plaž, kjer se dnevno kopa na stotine ljudi, med njimi tudi veliko mladih. Kot poroča Slobodna Dalmacija, je pokojni 16-letnik v Biograd prispel skupaj s sošolci, s katerimi je bil na šolski ekskurziji.

Fant se je s prijatelji odpravil plavat do belih boj in se na pol poti ustavil. Verjetno se je odpravljal nazaj na obalo, ko mu je postalo slabo. Po poročanju lokalnih medijev je moški, ki je sedel ob obali, to opazil, skočil v morje in ga potegnil na suho. "Nekdo je omenil defibrilator in ker sem študent zadnjega letnika medicine, sem tudi sam odhitel na pomoč. Tam je že bila tudi medicinska sestra, ki je opravila večino dela. Naredili smo vse, kar smo lahko. Žal mu ni bilo več pomoči," je za Slobodno Dalmacijo povedal vidno pretreseni Lukas Kvartuč, ki je sodeloval pri oživljanju.

Kombinacija visoke vročine in morja je pogosto krivec za smrt na morju, ob tragediji opozarjajo pristojne službe. Kvartuč pa je bil kritičen do mestnih oblasti v Biogradu, saj v bližini plaže defibrilatorja ni, prav tako tam ni zaposlenega reševalca iz vode. "To je po mojem mnenju velika napaka," je dejal. Soline so namreč poleti zelo obljudena plaža. "Tega preprosto ne razumem. Večje plaže bi morale biti bolje opremljene," je še zaključil študent medicine.