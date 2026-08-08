Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trčenje vlakov: tovorni vlak naj bi prevozil rdečo luč

Bjelovar, 08. 08. 2026 11.32 pred dvema dnevoma 2 min branja 23

Avtor:
N.L. N.Š.
Trčenje vlakov na Hrvaškem

V Bjelovarju na Hrvaškem sta trčila potniški in tovorni vlak. V trčenju potniškega in tovornega vlaka je bilo skupno 19 ljudi poškodovanih. Šest jih je utrpelo hujše poškodbe, med njimi tudi strojevodji, 13 pa lažje.

Nesreča se je zgodila ob 10.05 med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju, navaja net.hr

Po podatkih ministra Olega Butkovića so trije poškodovani na zdravljenju v Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu, eden v bolnišnici Sestre usmiljenke, štirje v splošni bolnišnici v Bjelovarju in štirje v bolnišnici v Virovitici. Minister je poudaril, da je najpomembneje, da v nesreči ni bilo smrtnih žrtev, ter izrazil upanje na čim hitrejše okrevanje poškodovanih.

Minister je po nesreči obiskal poškodovane v bolnišnici, med njimi tudi strojevodjo potniškega vlaka, s katerim je govoril. Kot je dejal, je strojevodja, ki ima za seboj 42 let delovne dobe in je tik pred upokojitvijo, v zadnjih trenutkih, ko je zagledal nasproti vozeči vlak, močno zavrl in se umaknil proti zadnjemu delu vlaka.

"Verjetno si je s tem rešil življenje," je dejal Butković.

Trčenje je znova odprlo razpravo o varnosti hrvaških železnic, tudi zato, ker strokovnjaki po poročanju hrvaških medijev opozarjajo, da nesreče tokrat ni mogoče preprosto pripisati zastareli infrastrukturi.

Nesreča se je namreč zgodila na odseku Gradec–Sveti Ivan Žabno, dolgem 12,2 kilometra, ki je bil odprt konec leta 2019. Gre za prvo povsem novo železniško progo, zgrajeno na Hrvaškem po več kot petih desetletjih, projektirana pa je za hitrosti do 120 kilometrov na uro.

Tudi vpleten vozni park ni tipičen primer zastarele opreme. Potniški vlak je bil novi Končarjev vlak, lokomotiva tovornega vlaka pa je sicer starejša, vendar modernizirana.

Poleg policije in državnega tožilstva bo okoliščine nesreče preiskovala tudi posebna komisija, v kateri bodo sodelovali predstavniki HŽ Infrastrukture, HŽ Carga in HŽ Potniškega prometa.

Preiskovalci bodo pregledali podatke iz naprav za beleženje hitrosti na vlakih, analizirali komunikacijo med strojevodji in prometniki, preverili vzdrževanje vlakov in proge ter tudi delovne urnike zaposlenih.

Vseeno je nesreča znova odprla tudi vprašanje posodobitve hrvaškega železniškega omrežja. Pristojni pravijo, da se modernizacija izvaja in da so v teku številni veliki projekti, da pa desetletij pomanjkljivih vlaganj ni mogoče nadoknaditi čez noč.

Hrvaška železniška nesreča Bjelovar
24ur.com V trčenju vlakov v Italiji več lažje ranjenih
24ur.com Po trčenju vlakov sprožili preiskavo, razglasili tridnevno žalovanje
24ur.com V Beogradu v predoru trčila tovorni in potniški vlak
24ur.com V trčenju vlakov v Pragi več deset poškodovanih
24ur.com V Italiji trčila potniška vlaka, poškodovanih 17 oseb
24ur.com Huda nesreča tramvaja: 25 poškodovanih, trije v smrtni nevarnosti
24ur.com V Švici iztiril vlak, pet poškodovanih
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1842130
08. 08. 2026 16.39
strokovnost kot običajno na dnu, kaka rdeča luč, izvozni signal, ki je kazal stoj se temu reče
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
08. 08. 2026 17.54
Imaš prav.
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 15.00
Kaj bi Slovenija brez Bratuškove ta je res samo za eno stvar dobra 🤣🤣
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
08. 08. 2026 15.00
Dobili so čisto nove železnice zgleda jih ne znajo upravljat 🤣🤣
Odgovori
-5
0 5
Aijn Prenn
08. 08. 2026 14.52
Tole dizelco imajo očitno samo za zaletavanje. Je na drugi strani tudi stolčena.
Odgovori
-4
0 4
96bimBo
08. 08. 2026 14.49
Je tovorni vlak prevozil izvozni signal STOJ po nalogu prometnika?
Odgovori
+4
5 1
Brezimenski
08. 08. 2026 14.31
Medtem ko avtomobili (Tesla) vozijo povsem samostojno, vse vseh okoljih, katera so neprimerljivo bolj kompleksna, vlak, kateri vozi v eno smer po tirih, še vedno upravlja človek. Neverjetno.
Odgovori
-7
2 9
96bimBo
08. 08. 2026 14.39
Kdo pa pravi, da je strojevodja kriv?
Odgovori
+5
7 2
motorist_mb
08. 08. 2026 14.22
Tile novi vlaki so potujoče truge, nobene varnosti za potnike,pri mali hitrosti sta trčila če bi vozil 60 bi bli vsi hin 😡
Odgovori
+1
4 3
Colgate
08. 08. 2026 13.24
Če so naše zeležnice slabe, so hrvaške še slabše. Podkupiti tam kontrolorja in se peljati zastojn je pa easy-peasy
Odgovori
-4
4 8
Pinokio
08. 08. 2026 13.27
Ali za podkupnino daš pa več, kot za vozovnico? To pa je računica.
Odgovori
+15
15 0
polnjenapaprika
08. 08. 2026 13.23
hrvaški mediji poročajo da je bil tlak v pnevmatikah pod zakonsko mejo
Odgovori
+3
5 2
Darko32
08. 08. 2026 13.04
Še en dokaz, da vlaki niso varno prevozno sredstvo, kjer niti po 24 urah ne vedo kaj se dogaja in zakaj je počilo. Normalno, če pa se vse gre v smer prirejanj in potvarjanj.
Odgovori
-8
2 10
Pinokio
08. 08. 2026 13.32
Ali še ni v današnji tehnični dobi narejeno tako, da če vlak prevozi rdečo luč, da se avtomatsko sprožijo zavore. Še men avto, ki dokaj poceni, pokaže prometni znak, ki ima omejitev hitrosti, pa če ne reagiram mi začne piskati. Tolko, da si sit piskanja in začneš voziti kak km pod omejitvijo. Problem je le, ne prometni znaki, ki omejujejo hitrost, ampak pomanjkanje prometnih znakov, ki preklicujejo omejitev. Potem je možno voziti z normalno hitrostjo, piskanje pa še kar vztraja, ker ni elektronika dobila preklica omejitve.
Odgovori
+2
4 2
Lion91
08. 08. 2026 14.04
"kjer niti po 24 urah" saj so minile 4 ure od nesreče. Kje si ti dobil 24 ur?
Odgovori
+3
3 0
biggbrader
08. 08. 2026 14.16
Piznano NPM ?
Odgovori
-1
0 1
CRF4
08. 08. 2026 14.30
Pinokio: seveda ima vlak varnostno napravo, ki ustavi vlak ob prevozu rdeče luči, ampak v določenih primerih je dovoljeno iti mimo rdeče luči...tu pa nastopi človeški faktor.
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
08. 08. 2026 12.55
Človeški faktor...
Odgovori
+7
7 0
manga
08. 08. 2026 12.41
A na zagrebškem letališču pretep navijačev Dinama in Hajduka,Torcide in BBB?Nikjer lepše države in butastih ljudi.
Odgovori
+2
7 5
96bimBo
08. 08. 2026 12.55
Kako to, da so se srečali?
Odgovori
+0
3 3
volkec6
08. 08. 2026 13.11
Preberi natančneje: "... hrvaški mediji pa neuradno poročajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč." Ali to ali pa je spet nekdo narobe usmeril vlaka.
Odgovori
+7
7 0
manga
08. 08. 2026 13.22
Oluja jih je prinesla.
Odgovori
-2
2 4
Panter 63
08. 08. 2026 13.34
Tebe pa odnesla oluja i poslala v civilizacijo. Si videl da je čas lesenih žlic preteklost in da obstaja beli kruh. Na tvoje presenečenje.Glede torcide in boysev moraš poznati ozadje da bi lahko komentiral, mislim pametno komentiral. Ne pa primitivno.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897