Trčenje vlakov: tovorni vlak naj bi prevozil rdečo luč

Nesreča se je zgodila ob 10.05 med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju, navaja net.hr.

Po podatkih ministra Olega Butkovića so trije poškodovani na zdravljenju v Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu, eden v bolnišnici Sestre usmiljenke, štirje v splošni bolnišnici v Bjelovarju in štirje v bolnišnici v Virovitici. Minister je poudaril, da je najpomembneje, da v nesreči ni bilo smrtnih žrtev, ter izrazil upanje na čim hitrejše okrevanje poškodovanih.

Minister je po nesreči obiskal poškodovane v bolnišnici, med njimi tudi strojevodjo potniškega vlaka, s katerim je govoril. Kot je dejal, je strojevodja, ki ima za seboj 42 let delovne dobe in je tik pred upokojitvijo, v zadnjih trenutkih, ko je zagledal nasproti vozeči vlak, močno zavrl in se umaknil proti zadnjemu delu vlaka.

"Verjetno si je s tem rešil življenje," je dejal Butković.