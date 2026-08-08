Trčenje vlakov: tovorni vlak naj bi prevozil rdečo luč

Nesreča se je zgodila ob 10.05 med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju, navaja net.hr.
Po podatkih ministra Olega Butkovića so trije poškodovani na zdravljenju v Kliničnem bolnišničnem centru Rebro v Zagrebu, eden v bolnišnici Sestre usmiljenke, štirje v splošni bolnišnici v Bjelovarju in štirje v bolnišnici v Virovitici. Minister je poudaril, da je najpomembneje, da v nesreči ni bilo smrtnih žrtev, ter izrazil upanje na čim hitrejše okrevanje poškodovanih.
Minister je po nesreči obiskal poškodovane v bolnišnici, med njimi tudi strojevodjo potniškega vlaka, s katerim je govoril. Kot je dejal, je strojevodja, ki ima za seboj 42 let delovne dobe in je tik pred upokojitvijo, v zadnjih trenutkih, ko je zagledal nasproti vozeči vlak, močno zavrl in se umaknil proti zadnjemu delu vlaka.
"Verjetno si je s tem rešil življenje," je dejal Butković.
Trčenje je znova odprlo razpravo o varnosti hrvaških železnic, tudi zato, ker strokovnjaki po poročanju hrvaških medijev opozarjajo, da nesreče tokrat ni mogoče preprosto pripisati zastareli infrastrukturi.
Nesreča se je namreč zgodila na odseku Gradec–Sveti Ivan Žabno, dolgem 12,2 kilometra, ki je bil odprt konec leta 2019. Gre za prvo povsem novo železniško progo, zgrajeno na Hrvaškem po več kot petih desetletjih, projektirana pa je za hitrosti do 120 kilometrov na uro.
Tudi vpleten vozni park ni tipičen primer zastarele opreme. Potniški vlak je bil novi Končarjev vlak, lokomotiva tovornega vlaka pa je sicer starejša, vendar modernizirana.
Poleg policije in državnega tožilstva bo okoliščine nesreče preiskovala tudi posebna komisija, v kateri bodo sodelovali predstavniki HŽ Infrastrukture, HŽ Carga in HŽ Potniškega prometa.
Preiskovalci bodo pregledali podatke iz naprav za beleženje hitrosti na vlakih, analizirali komunikacijo med strojevodji in prometniki, preverili vzdrževanje vlakov in proge ter tudi delovne urnike zaposlenih.
Vseeno je nesreča znova odprla tudi vprašanje posodobitve hrvaškega železniškega omrežja. Pristojni pravijo, da se modernizacija izvaja in da so v teku številni veliki projekti, da pa desetletij pomanjkljivih vlaganj ni mogoče nadoknaditi čez noč.
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