Pri Budvi posneli izjemno redko vrsto tjulnja

Posnetek prikazuje tjulnja, ki mirno plava v morju. Videoposnetek so objavili na profilu hrvaškega Inštituta za biologijo morja, kjer so pojasnili, da gre za izjemno redko vrsto tjulnja v Sredozemskem morju, ki je zaščitena tudi z nacionalnimi in mednarodnimi konvencijami.
"Posadke plovil pozivamo, naj v bližini živali prilagodijo hitrost, se ji ne približujejo in je ne motijo, opazujejo in snemajo naj jo z varne razdalje," še opozarjajo.
Sredozemska medvedjica je eden izmed najbolj ogroženih morskih sesalcev. Lahko meri do dva metra in tehta tudi do 300 kilogramov. Število predstavnikov te vrste ocenjujejo na 500 do 600, večinoma pa prebivajo na treh območjih, in sicer v vzhodnem Sredozemlju, ob zahodni obali Afrike in v okolici otočja Madeira.
Sredozemska medvedjica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Vis, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradle ribe in uničevale ribiške mreže.
