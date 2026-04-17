Pri Budvi posneli izjemno redko vrsto tjulnja

Posnetek prikazuje tjulnja, ki mirno plava v morju. Videoposnetek so objavili na profilu hrvaškega Inštituta za biologijo morja, kjer so pojasnili, da gre za izjemno redko vrsto tjulnja v Sredozemskem morju, ki je zaščitena tudi z nacionalnimi in mednarodnimi konvencijami.

"Posadke plovil pozivamo, naj v bližini živali prilagodijo hitrost, se ji ne približujejo in je ne motijo, opazujejo in snemajo naj jo z varne razdalje," še opozarjajo.