Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pri Budvi posneli izjemno redko vrsto tjulnja

Budva, 17. 04. 2026 12.30 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Sredozemska medvedjica

Redek prizor v Budvi. V črnogorskem morju so posneli sredozemsko medvedjico – izjemno redko vrsto tjulnja. Uvrščajo jo med najbolj ogrožene morske sesalce.

Posnetek prikazuje tjulnja, ki mirno plava v morju. Videoposnetek so objavili na profilu hrvaškega Inštituta za biologijo morja, kjer so pojasnili, da gre za izjemno redko vrsto tjulnja v Sredozemskem morju, ki je zaščitena tudi z nacionalnimi in mednarodnimi konvencijami.

"Posadke plovil pozivamo, naj v bližini živali prilagodijo hitrost, se ji ne približujejo in je ne motijo, opazujejo in snemajo naj jo z varne razdalje," še opozarjajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sredozemska medvedjica je eden izmed najbolj ogroženih morskih sesalcev. Lahko meri do dva metra in tehta tudi do 300 kilogramov. Število predstavnikov te vrste ocenjujejo na 500 do 600, večinoma pa prebivajo na treh območjih, in sicer v vzhodnem Sredozemlju, ob zahodni obali Afrike in v okolici otočja Madeira.

Sredozemska medvedjica (fotografija je arhivska)
Sredozemska medvedjica (fotografija je arhivska)
FOTO: Shutterstock

Sredozemska medvedjica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Vis, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradle ribe in uničevale ribiške mreže.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Volodimir Z.
17. 04. 2026 12.40
Žalosno je da Črna Gora tudi v tistem mileniju ima težave z fekalnini vodami...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641