Pri bungee jumpingu se mu je strgala vrv, padec preživel

Splet je preplavil posnetek 39-letnega kitajskega turista Mika, ki je med dopustovanjem na Tajskem skočil z desetnadstropne ploščadi. A le nekaj sekund, preden bi ga vrv morala ustaviti, se je – nad gladino vode – strgala.

"Bilo je zelo visoko, zato sem ob odskoku zaprl oči. Želel sem jih odpreti šele, ko bi me vrv potegnila nazaj. A ko sem odprl oči, sem ugotovil, da se je vrv pretrgala in da me obdaja voda," je Mike povedal za CNN.