Pri Cresu drugi največji morski pes na svetu

Neprofitna znanstvena organizacija Inštitut modri svet je prejela posnetke s Cresa, po obliki hrbtne plavuti pa sklepajo, da je v morju morski pes orjak.

Gre za redko vrsto, ki pa je stalno prisotna vzdolž vzhodne jadranske obale. "Največkrat jih opazijo v severnem Jadranu, vključno s Kvarnerjem, ki je znan kot območje Jadrana z največjo biomaso zooplanktona."

Morski pes orjak je sicer selitvena vrsta, ki se hrani s planktonom s široko odprtimi ustmi, preko katerih filtrira morje. "Pomembno je poudariti, da za ljudi ni nevaren," so izpostavili v inštitutu, kjer so veseli vseh posnetkov, saj lahko z njimi spremljajo prisotnost in gibanje morskih vrst v Jadranu. Gradivo lahko očividci posredujejo tudi preko aplikacije ali na uradno stran inštituta. "Vsaka fotografija, vsak namig in vsak vnos v aplikacijo prispeva k boljšemu razumevanju in ohranjanju našega morskega ekosistema."