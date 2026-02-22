Naslovnica
Tujina

Pri Cresu drugi največji morski pes na svetu

Cres, 22. 02. 2026 07.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Morski pes orjak

V bližini Cresa naj bi ta teden plaval morski pes orjak. Gre za drugo največjo vrsto morskega psa na svetu, takoj za kitovcem, in lahko v dolžino meri več kot 10 metrov. Žival za ljudi ni nevarna.

Morski pes orjak
Morski pes orjak
FOTO: Shutterstock

Neprofitna znanstvena organizacija Inštitut modri svet je prejela posnetke s Cresa, po obliki hrbtne plavuti pa sklepajo, da je v morju morski pes orjak.

Gre za redko vrsto, ki pa je stalno prisotna vzdolž vzhodne jadranske obale. "Največkrat jih opazijo v severnem Jadranu, vključno s Kvarnerjem, ki je znan kot območje Jadrana z največjo biomaso zooplanktona."

Morski pes orjak je sicer selitvena vrsta, ki se hrani s planktonom s široko odprtimi ustmi, preko katerih filtrira morje. "Pomembno je poudariti, da za ljudi ni nevaren," so izpostavili v inštitutu, kjer so veseli vseh posnetkov, saj lahko z njimi spremljajo prisotnost in gibanje morskih vrst v Jadranu. Gradivo lahko očividci posredujejo tudi preko aplikacije ali na uradno stran inštituta. "Vsaka fotografija, vsak namig in vsak vnos v aplikacijo prispeva k boljšemu razumevanju in ohranjanju našega morskega ekosistema."

