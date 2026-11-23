169 metrov dolga ladja Miro G, ki pluje pod zastavo Malte, je nasedla pri rtu Cap de l'Homy v bližini vasi Lit-et-Mixe, potem ko se je v neurju znašla v težavah. Posadka je približno tri navtične milje (5,5 kilometra) od obale sicer odvrgla sidro, da bi ladjo stabilizirala, a jo je vseeno odneslo proti kopnemu, kjer je obstala na peščeni plitvini, poroča britanska spletna stran F4N, ki se osredotoča predvsem na pomorstvo, ribištvo in dogajanje na morju.

Visoki valovi so preprečevali reševanje po morju, zato so morali posadko reševati s helikopterjem s pomočjo vitla. Najprej so na varno prepeljali 19 mož, naslednji dan pa še kapitana in dva pomočnika, ki so ostali na krovu. Zaradi izredno slabe vremenske napovedi je bilo namreč bivanje na nasedli ladji smrtno nevarno.

Odgovorni zdaj iščejo način, da jo odvlečejo iz plitvine. Najprej so morali izprazniti tako imenovane balastne tanke, ki so jih v neurju napolnili z vodo in tako zagotovili večjo stabilnost, so sporočili z Atlantske pomorske prefekture. Ta je ob nesreči aktivirala skupen francosko-španski reševalni načrt, južna soseda je na pomoč poslala reševalni vlačilec Sar Gavia, a se je ta nato vrnil v Bilbao.

Medtem je iz Bresta odplul drugi, imenovan Abeille Bretagne. Ker pa je morje na območju nezgode zanj preplitvo, bodo morali reševanje izvesti s kilometer dolgo vlečno vrvjo. Naloga bo zato izjemno zahtevna.

Poleg tega izziv predstavlja visoko plimovanje, reševalne ekipe pa tudi lovijo ugodno vremensko okno. Če ga zamudijo, se lahko vse skupaj močno zavleče. Ob tem oblasti priznavajo, da nimajo zagotovila, da bo reševanje nasedle ladje uspešno.

Ladjo je preletelo tudi nadzorno letalo Falcon 50 francoske mornarice, ki je iz zraka iskalo sledi onesnaženja morja. Za zdaj o njih ne poročajo, a nevarnost ostaja. Ladja ima namreč v svojih rezervoarjih kar sto ton dizla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.