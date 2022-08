Pri Gardskem jezeru zaradi suše prenehali z namakanjem

S spremenjenim režimom bi zagotovili le nujni odtok iz Gardskega jezera, in sicer od 15 do 20 kubičnih metrov na sekundo. Nujni odtok iz jezera v reko Mincio morajo sicer vedno zagotoviti zaradi potreb kmetijskega sektorja.

Gladina reke Pad je padla tako nizko, da se je že julija morska voda začela prebijati v notranjost in uničila pridelke, poroča Euronews. Zaskrbljeni so tudi nabiralci školjk, saj sta suša in nenavadno vroče vreme povečala raven slanosti v največji italijanski delti. Posledično so že obubožala riževa polja, veliko manj je tudi školjk, ki so ključna sestavina ene od italijanskih kulinaričnih specialitet: špagetov s školjkami.