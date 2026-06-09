Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški helikopter, pilota rešili

"Pilota sta v redu, nihče ni poškodovan," je Trump dejal novinarjem ob odhodu iz New Yorka, kjer si je v ponedeljek zvečer ogledal tekmo finala košarkarske lige NBA. Dodal je, da bodo še danes objavili poročilo o incidentu, morebitnega vzroka strmoglavljenja helikopterja pa ni komentiral.

Ameriški vojaški helikopter apache je strmoglavil blizu Hormuške ožine, po poročanju časnika New York Times in drugih ameriških medijev pa za zdaj ni jasno, ali so ga sestrelili Iranci, ali je morda šlo za tehnično napako oziroma kaj drugega.

Incident se je zgodil ob eskalaciji razmer v regiji in po več medsebojnih raketnih napadih med Iranom in Izraelom v nedeljo in ponedeljek, ki pa sta jih obe strani vsaj za zdaj zaustavili.