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Pri Hormuški ožini strmoglavil ameriški helikopter, pilota rešili

Washington, 09. 06. 2026 08.55 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA Ne.M.
Helikopter apache

Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter apache. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljenja tiči drugje, poročajo ameriški mediji.

"Pilota sta v redu, nihče ni poškodovan," je Trump dejal novinarjem ob odhodu iz New Yorka, kjer si je v ponedeljek zvečer ogledal tekmo finala košarkarske lige NBA. Dodal je, da bodo še danes objavili poročilo o incidentu, morebitnega vzroka strmoglavljenja helikopterja pa ni komentiral.

Ameriški vojaški helikopter apache je strmoglavil blizu Hormuške ožine, po poročanju časnika New York Times in drugih ameriških medijev pa za zdaj ni jasno, ali so ga sestrelili Iranci, ali je morda šlo za tehnično napako oziroma kaj drugega.

Incident se je zgodil ob eskalaciji razmer v regiji in po več medsebojnih raketnih napadih med Iranom in Izraelom v nedeljo in ponedeljek, ki pa sta jih obe strani vsaj za zdaj zaustavili.

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Ameriška vojska je helikopterje apache, brezpilotnike MQ-9 Reaper in bojna letala F/A-18 in F-35 v zadnjih mesecih uporabljala za boj proti iranskim silam v okolici Hormuške ožine, ki jo je Iran skoraj v celoti zaprl za ladijski promet. Iran je doslej sestrelil okrog 30 dronov, oborožene sile ZDA pa so od konca februarja, ko so skupaj z Izraelom sprožile vojno proti Iranu, izgubile tudi več bojnih letal.

hormuška ožina helikopter strmoglavil apache

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KOMENTARJI2

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abcdef321
09. 06. 2026 09.19
Strmoglavljen helikopter, požar na letalonosilki,… Izgleda pentagon laže o svoji vojaški učinkovitosti tam spodaj.
Odgovori
+1
1 0
Hudi časi
09. 06. 2026 09.14
Iranci ga niso mogli sestreliti, saj po poročanju predsednika ZDA nimajo več vojaških sredstev. So vse uničili.
Odgovori
+1
1 0
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