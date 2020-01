Pri otoku Zlarin strmoglavil hrvaški vojaški helikopter kiowa warrior

Hrvaška policija je potrdila, da so na kraj dogodka napotili dve policijski ladji ter da so obvestili vse ostale pristojne službe, vključno z reševalci in gasilci.

Hrvaško ministrstvo za obrambo je na svoji spletni strani potrdilo, da so sprožili vse ukrepe za iskanje in reševanje posadke ter da bodo javnost pravočasno obvestili o vseh podrobnostih.

"Na obali sem čakal taksi čoln. Okoli 11.20 sem videl dva helikopterja kiowa, ki sta letela iz Vodic proti jugu. Leteli so normalno in ni bilo videti, da je šlo kaj narobe. Kmalu smo šli in nad morem sem videl krožiti en helikopter, nato pomorsko policijo in še nekaj v morju. Vse se je zgodilo v 5 do 10 minutah," je za 24sata povedal Tomislav Kranjac.

Gre za helikopterje, ki so bili narejeni med letoma 2010 in 2012, ki jih je Hrvaška dobila brezplačno od ZDA. Kiowe so oborožene s težkimi strojnicami in protioklepnimi raketami, lahko pa tudi s protiletalskimi raketami. Na Hrvaškem pričakujejo, da bodo okrepili tudi svoje zmogljivosti v boju proti terorizmu kot tudi pri nadzoru morebitnega novega migracijskega vala. Ob dogovoru je šlo za največjo ameriško vojaško pomoč Hrvaški. Vrednost celotne ameriške donacije je bila 1,7 milijarde kun (223 milijonov evrov).