Pri jezeru Maggiore strmoglavil helikopter, umrl je pilot

Pilot je bil švicarski poslovnež, trije ranjeni potniki pa so nemški državljani. Četverica je nameravala opraviti polet nad območjem, priljubljenim med dopustniki.

Prve ugotovitve kažejo, da je helikopter vzletel z zemljišča pri vili na zahodni obali jezera. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno.