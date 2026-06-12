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Pri jezeru Maggiore strmoglavil helikopter, umrl je pilot

Milano, 12. 06. 2026 16.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Nesreča pri jezeru Maggiore

Pri italijanskem jezeru Maggiore blizu mesta Solcio di Lesa je strmoglavil helikopter, pri čemer je pilot umrl. Še tri osebe so bile poškodovane in so jih prepeljali bolnišnico, je sporočila lokalna gasilska enota.

Pilot je bil švicarski poslovnež, trije ranjeni potniki pa so nemški državljani. Četverica je nameravala opraviti polet nad območjem, priljubljenim med dopustniki.

Prve ugotovitve kažejo, da je helikopter vzletel z zemljišča pri vili na zahodni obali jezera. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno.

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Italijanski časopis La Stampa je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera.

Jezero Maggiore na meji s Švico je drugo največje jezero v Italiji in je priljubljena počitniška destinacija.

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