Pri jezeru Maggiore strmoglavil helikopter, umrl je pilot

Pilot je bil švicarski poslovnež, trije ranjeni potniki pa so nemški državljani. Četverica je nameravala opraviti polet nad območjem, priljubljenim med dopustniki.
Prve ugotovitve kažejo, da je helikopter vzletel z zemljišča pri vili na zahodni obali jezera. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno.
Italijanski časopis La Stampa je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera.
Jezero Maggiore na meji s Švico je drugo največje jezero v Italiji in je priljubljena počitniška destinacija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.