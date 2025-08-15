Svetli način
Tujina

Vse tesnejši obroč okrog Pokrovska, pri Kačjem otoku strmoglavil ruski Su-30

Kijev/Moskva, 15. 08. 2025 09.25

M.V.
Medtem ko se razmere na fronti v Donbasu vse bolj nagibajo v korist Rusije, pa Ukrajina nadaljuje z napadi z droni v ruskem zaledju. Znova so bile tarče rafinerije nafte, v pristanišču Olja v Astrahanski oblasti pa je zagorela transportna ladja, domnevno z iranskim strelivom in deli za drone Šahed. Rusko letalstvo je pri Kačjem otoku izgubilo lovca SU-30SM, vzrok njegovega strmoglavljenja pa zaenkrat ni znan.

Ukrajinski vojak v Pokrovsku
Ukrajinski vojak v Pokrovsku FOTO: AP

Ruska onfeziva na vzhodu ukrajinskega bojišča se nadajljuje. Pri tem ruske sile vse bolj zategujejo obroč okrog mest Pokrovsk, Kupjansk in Kostijantinovka. Najbolj kritično je severno od Pokrovska, kjer je ruskim silam pred dnevi uspel verjetno največji preboj po stabiliziaciji fronte konec leta 2022. Ruska vojska je dosegla vas Rodinske in prodrla v smeri mesta Dobropolje. Padec omenjenih naselij bi, zaradi njunega logističnega pomena, pomenil avtomatski konec za branilce Pokrovska in Mirnograda, ki se sicer že sedaj nahajata v vse ožjem žepu z omejeno možnostjo oskrbovanja. 

Na območje je Kijev poslal okrepitve iz drugih odsekov fronte. Med njimi so tudi elitne enote. Po prvih informacijah se je rusko napredovanje v ukrajinsko zaledje v severni smeri zaustavilo, po trditvah Kijeva pa so Rusom prizadejali velike žrtve. Analitiki opozarjajo, da je premik enot iz drugih delov bojišča le "gašenje enega požara", saj se sedaj pričakuje, da se bo ruska vojska aktivirala tam, kjer je sedaj ukrajinska obramba najbolj "redka". 

Napadi na rafinerije

Medtem ukrajinske sile še naprej vršijo zračne napade v ruskem zaledju. Pri tem so z droni bombardirale pristanišče Olja v Astrahanski oblasti in uničili večje zaloge streliva na ladji Olja 4, ki naj bi prišlo iz Irana, piše Kyiv Post. Pri napadu na pristanišče so po poročanju ukrajinskih medijev sodelovale specialne enote.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg tega so napadli rafinerijo nafte v regiji Samara. Prebivalci mesta Sizran so poročali o 10 eksplozijah, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki posledic eksplozij. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so minulo noč sestrelili 53 dronov.

V preteklih dneh je Ukrajina napadla rafinerije v Volgogradski in Brjanski oblasti.

Padec Su-30SM, posadka ni preživela

Ruski vojaški blogerji, med njimi dobroobveščeni Fighterbomber, so potrdili izgubo letala Su-30SM. Letalo se je po navedbah ukrajinske mornarice zrušilo v bližini Kačjega otoka. Tako ruska kot ukrajinska stran nista navedli razloga za strmoglavljenje letala. Pilota sta po navedbah Fighterbomber umrla. Letala Su-30 so nameščena na Krimu v bazah Saki in Belbek. 

Ruski lovec Su-30SM
Ruski lovec Su-30SM FOTO: AP

Su-30SM - rusko letalstvo jih je pred začetkom vojne v Ukrajini imelo na voljo okrog 130 - je večnamenski lovec četrte generacije z bojim radijem okrog 1500 kilometrov, nosi pa do 8000 kilogramov oborožitve. Namenjen je zračnim bojem, napadom na ladje ali pa kopenske cilje. Njegova vrednost se ocenjuje na dobrih 45 milijonov evrov.

ukrajina rusija kačji otok
