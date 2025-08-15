Vse tesnejši obroč okrog Pokrovska, pri Kačjem otoku strmoglavil ruski Su-30

Ruska onfeziva na vzhodu ukrajinskega bojišča se nadajljuje. Pri tem ruske sile vse bolj zategujejo obroč okrog mest Pokrovsk, Kupjansk in Kostijantinovka. Najbolj kritično je severno od Pokrovska, kjer je ruskim silam pred dnevi uspel verjetno največji preboj po stabiliziaciji fronte konec leta 2022. Ruska vojska je dosegla vas Rodinske in prodrla v smeri mesta Dobropolje. Padec omenjenih naselij bi, zaradi njunega logističnega pomena, pomenil avtomatski konec za branilce Pokrovska in Mirnograda, ki se sicer že sedaj nahajata v vse ožjem žepu z omejeno možnostjo oskrbovanja.

Na območje je Kijev poslal okrepitve iz drugih odsekov fronte. Med njimi so tudi elitne enote. Po prvih informacijah se je rusko napredovanje v ukrajinsko zaledje v severni smeri zaustavilo, po trditvah Kijeva pa so Rusom prizadejali velike žrtve. Analitiki opozarjajo, da je premik enot iz drugih delov bojišča le "gašenje enega požara", saj se sedaj pričakuje, da se bo ruska vojska aktivirala tam, kjer je sedaj ukrajinska obramba najbolj "redka".