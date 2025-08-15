Vse tesnejši obroč okrog Pokrovska, pri Kačjem otoku strmoglavil ruski Su-30

Ruska onfeziva na vzhodu ukrajinskega bojišča se nadajljuje. Pri tem ruske sile vse bolj zategujejo obroč okrog mest Pokrovsk, Kupjansk in Kostijantinovka. Najbolj kritično je severno od Pokrovska, kjer je ruskim silam pred dnevi uspel verjetno največji preboj po stabiliziaciji fronte konec leta 2022. Ruska vojska je dosegla vas Rodinske in prodrla v smeri mesta Dobropolje. Padec omenjenih naselij bi, zaradi njunega logističnega pomena, pomenil avtomatski konec za branilce Pokrovska in Mirnograda, ki se sicer že sedaj nahajata v vse ožjem žepu z omejeno možnostjo oskrbovanja.
Na območje je Kijev poslal okrepitve iz drugih odsekov fronte. Med njimi so tudi elitne enote. Po prvih informacijah se je rusko napredovanje v ukrajinsko zaledje v severni smeri zaustavilo, po trditvah Kijeva pa so Rusom prizadejali velike žrtve. Analitiki opozarjajo, da je premik enot iz drugih delov bojišča le "gašenje enega požara", saj se sedaj pričakuje, da se bo ruska vojska aktivirala tam, kjer je sedaj ukrajinska obramba najbolj "redka".
Napadi na rafinerije
Medtem ukrajinske sile še naprej vršijo zračne napade v ruskem zaledju. Pri tem so z droni bombardirale pristanišče Olja v Astrahanski oblasti in uničili večje zaloge streliva na ladji Olja 4, ki naj bi prišlo iz Irana, piše Kyiv Post. Pri napadu na pristanišče so po poročanju ukrajinskih medijev sodelovale specialne enote.
Poleg tega so napadli rafinerijo nafte v regiji Samara. Prebivalci mesta Sizran so poročali o 10 eksplozijah, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki posledic eksplozij. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so minulo noč sestrelili 53 dronov.
V preteklih dneh je Ukrajina napadla rafinerije v Volgogradski in Brjanski oblasti.
Padec Su-30SM, posadka ni preživela
Ruski vojaški blogerji, med njimi dobroobveščeni Fighterbomber, so potrdili izgubo letala Su-30SM. Letalo se je po navedbah ukrajinske mornarice zrušilo v bližini Kačjega otoka. Tako ruska kot ukrajinska stran nista navedli razloga za strmoglavljenje letala. Pilota sta po navedbah Fighterbomber umrla. Letala Su-30 so nameščena na Krimu v bazah Saki in Belbek.
Su-30SM - rusko letalstvo jih je pred začetkom vojne v Ukrajini imelo na voljo okrog 130 - je večnamenski lovec četrte generacije z bojim radijem okrog 1500 kilometrov, nosi pa do 8000 kilogramov oborožitve. Namenjen je zračnim bojem, napadom na ladje ali pa kopenske cilje. Njegova vrednost se ocenjuje na dobrih 45 milijonov evrov.