Tujina

Pri Karlovcu našli štiri trupla

Karlovac, 04. 05. 2026 11.07

M.V.
Izredna novica

Karlovaška policija je prejela prijavo, da se v občini Netretić, v naselju Donje Prilišće, nahaja večja skupina migrantov. Policisti so se takoj napotili na kraj dogodka in našli štiri mrtve moške ter dva v slabem zdravstvenem stanju, ki so ju takoj prepeljali v zdravstveni dom.

V neposredni bližini, blizu meje s Slovenijo, so našli 12 tujih državljanov. Skupno so 13 tujih državljanov prepeljali v Center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol, poroča net.hr.

Po delnih policijskih ugotovitvah jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornjakom in nato zapustil omenjeno lokacijo. Tujci so izjavili, da so bili med potjo izpostavljeni nečloveškim razmeram. Na kraju dogodka so opravil preiskavo, ki jo je vodil okrožni državni tožilec.

Hrvaška policija
V nadaljnji preiskavi bodo policisti ugotavljali natančen vzrok smrti in identiteto oseb, hkrati pa bodo preiskali okoliščine suma storitve kaznivega dejanja nedovoljenega vstopa, gibanja in prebivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali podpisnici Schengenskega sporazuma in kaznivega dejanja hudih kaznivih dejanj zoper javno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, še navaja portal.

"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Trik, s katerim bodo otroci sami želeli pomagati doma
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
