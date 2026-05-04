Pri Karlovcu našli štiri trupla

V neposredni bližini, blizu meje s Slovenijo, so našli 12 tujih državljanov. Skupno so 13 tujih državljanov prepeljali v Center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol, poroča net.hr.

Po delnih policijskih ugotovitvah jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornjakom in nato zapustil omenjeno lokacijo. Tujci so izjavili, da so bili med potjo izpostavljeni nečloveškim razmeram. Na kraju dogodka so opravil preiskavo, ki jo je vodil okrožni državni tožilec.