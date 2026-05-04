Pri Karlovcu našli štiri trupla

V neposredni bližini, blizu meje s Slovenijo, so našli 12 tujih državljanov. Skupno so 13 tujih državljanov prepeljali v Center za registracijo prosilcev za mednarodno zaščito Dugi Dol, poroča net.hr.
Po delnih policijskih ugotovitvah jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornjakom in nato zapustil omenjeno lokacijo. Tujci so izjavili, da so bili med potjo izpostavljeni nečloveškim razmeram. Na kraju dogodka so opravil preiskavo, ki jo je vodil okrožni državni tožilec.
V nadaljnji preiskavi bodo policisti ugotavljali natančen vzrok smrti in identiteto oseb, hkrati pa bodo preiskali okoliščine suma storitve kaznivega dejanja nedovoljenega vstopa, gibanja in prebivanja v Republiki Hrvaški, drugi državi članici Evropske unije ali podpisnici Schengenskega sporazuma in kaznivega dejanja hudih kaznivih dejanj zoper javno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, še navaja portal.