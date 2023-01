Pri konserviranju 'dojenčka Trumpa' sodelujejo tudi slovenski znanstveniki

V Londonskem muzeju so v sklopu konservatorskih del ponovno napihnili ogromen balon v obliki dojenčka z obrazom nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Šest metrov velik balon so prvič protestno napihnili med Trumpovim obiskom Londona leta 2018. Pri analizi sestave balona sodelujejo tudi znanstveniki iz Slovenije. Balon nameravajo vključiti v razstavo o protestih v Londonskem muzeju.

Testno napihovanje balona v podobi Donalda Trumpa kot jeznega dojenčka je zadnji korak, ki bo muzeju pomagal pri odločitvi, kako balon razstaviti. Ohranitev balona je namreč velik izziv, saj je bil izdelan za kratkotrajno uporabo iz materialov, ki začnejo hitro propadati. V sklopu konservatorskih del morajo sestavo balona analizirati, da bi ugotovili, kako balon ohraniti. Kot so v muzeju zapisali v sporočilu za javnost, so pri analizi sestave plastike sodelovali z znanstveniki z Univerzitetnega kolidža v Londonu in Univerze v Ljubljani. "Balon je narejen iz materiala PVC, ki je mehak in prožen ter zelo tanek, podobno kot ogromna žoga za plažo. Plastika se stara in razpada na včasih nepričakovane načine, zato nam bo to pomagalo ugotoviti, kako jo lahko dolgoročno najbolje ohranimo kot del naše zbirke," so še zapisali v muzeju.

Po poročanju britanskega BBC so balon napihnili strokovnjaki v specializiranem podjetju v Chelmsfordu, da bi preverili morebitna potrebna popravila na balonu. V Londonskem muzeju upajo, da bodo balon lahko postavili na ogled na svoji novi lokaciji v londonskem predelu West Smithfield, ki naj bi zaživela leta 2026. Balon v obliki velikega jeznega dojenčka Donalda Trumpa, ki nosi plenice in v roki drži mobilni telefon, so izdelali protestniki. Z njim so paradirali na trgu pred britanskim parlamentom julija 2018 in tako izrazili svoje nasprotovanje nad obiskom nekdanjega ameriškega predsednika v Londonu. Uporabili so ga tudi med protesti na Irskem leta 2019. Protestniki so ga nameravali dvigniti tudi nad takratnim predsednikovim igriščem za golf v Turnberryju na Škotskem, a so lokalne oblasti to prepovedale. Protestniški rekvizit je postal tako prepoznaven in priljubljen, da so se njegove replike množično pojavljale tudi v ZDA.