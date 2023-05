Pri Labinu se je prevrnila traktorska prikolica s 30 maturanti

Učenci zaključnih letnikov srednje šole Mate Blažine so ob 9.30 zaključek šolanja najprej proslavili pred šolo, nato so obiskali župana Labina, potem pa se je karavana odpravila proti Prtlogu.

Kot poroča Istarski.hr, so se vkrcali na dva tovornjaka in dva traktorja. Labin leži na vrhu hriba, Prtlog pa ob morju in med vožnjo po hribu navzdol naj bi po neuradnih informacijah enemu tovornjaku odpovedale zavore. Prevrnil se je skupaj s prikolico, na kateri so sedeli maturanti.

Omenjeni portal je objavil tudi fotografije, ki prikazujejo poškodovane mlade, ki ležijo na cesti, ter zmaličeno prikolico, ki se je odkotalila po zaraščenem pobočju. Kot navajajo, je velik del poškodb povzročilo ostro kamenje.

Na kraj nesreče je takoj odhitelo pet ekip nujne medicinske pomoči, vse poškodovane so takoj triažirali. Šest so jih prepeljali v splošno bolnišnico v Pulju, dva sta morala v klinični center na Reki, ostale pa so napotili k osebnemu zdravniku, piše Jutarnji list.

Prišli so tudi starši, gasilci in policija, ki preiskuje, kdo je vozil traktor in kako se je nesreča zgodila. Pretreseni ravnatelj šole je povedal, da so zabavo v Prtlogu, kamor bi moralo priti 120 maturantov, nato odpovedali, vesel pa je, da so oskrbeli vse poškodovane, od katerih naj nihče ne bi bil v smrti nevarnosti.