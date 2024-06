Pri Lastovcih prvič opazili strupeno rdečemorsko plamenko

Plamenko se z lahkoto prepozna po njenih dolgih, pisanih plavutih in značilnih progah, ki spominjajo na levjo grivo. Odrasli primerki te ribe lahko zrastejo do 35 centimetrov v dolžino, svoje strupene bodice pa uporabljajo kot obrambni mehanizem pred plenilci.

Kot poroča Morski.hr , je novica o novem opažanju strupene rdečemorske plamenke v Jadranu vzbudila zaskrbljenost zaradi škode, ki jo lahko povzroči ta invazivna tropska riba. Rdečemorske plamenke, ki so znane po svojih strupenih bodicah, so namreč s širjenjem izven tropskih voda drugod po svetu povzročile resne težave.

Strupene bodice ob piku povzročajo hude bolečine. Strup v bodicah je termolabilen, zato ga lahko nevtraliziramo s toploto. Ob morebitnem vbodu je zato najbolje, če poškodovana oseba mesto vboda 30 do 90 minut zadrži v vodi s temperaturo 40 do 45 stopinj Celzija. Kljub temu pa lahko vbod v nekaterih primerih povzroči resne posledice, zato je priporočljiv obisk zdravnika. Kljub bodicam pa je sicer riba užitna.

Vrsta, ki v Jadranu nima naravnih plenilcev in ki lahko prelovi lokalne vrste rib

A kar dela to ribo še toliko bolj nevarno, sta njen apetit in sposobnost razmnoževanja. Rdečemorska plamenka je namreč izjemno prilagodljiva in lahko preživi v različnih razmerah, njen plenilski način življenja pa resno ogroža lokalno ribjo populacijo.

Ker v Jadranu nima naravnih plenilcev, se lahko ta vrsta nenadzorovano razmnožuje in prelovi lokalne vrste rib. To lahko povzroči zmanjšanje biološke raznovrstnosti in destabilizacijo ekosistema. Plamenke pa se ob tem zelo hitro razmnožujejo, zato je širjenje še težje nadzorovati.

Čeprav vrsta v osnovi izvira z indo-pacifiškega območja, je Sredozemlje dosegla preko Sueškega prekopa in se začela širiti tudi v Jadransko morje. Tam so jo prvič opazili pred petimi leti, letos so jo v Jadranu ulovili že trikrat. Leta 2021 so ribo opazili na najsevernejši točki Jadrana doslej, pri otoku Vis.