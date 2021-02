Pri Makarski službeni audi hrvaške vlade trčil v vozilo saborja

Prometna nesreča dveh vozil hrvaškega Urada za splošne zadeve (UZOP) se je včeraj zgodila pred izvozom za Makarsko.

Hrvaški mediji so sprva sicer poročali, da sta trčili službeni vozili hrvaškega ministrstva za notranje zadeve, ki sta del spremstva premierja Andreja Plenkovića, a je njegov predstavnik za odnose z javnostjo danes to zanikal. Pojasnil je, da gre za avtomobila UZOP-a – v enem primeru službeni avtomobil hrvaškega saborja in v drugem audi hrvaške vlade.

"Avtomobila nista bila del strnjene kolone vozil, ki je spremljala predsednika vlade na obisku v Makarski. Vozili sta zadaj in bili žal udeleženi v prometni nezgodi. Pristojna policijska uprava je opravila ogled, vozniku pa so izdali prekrškovni nalog," je pojasnil za Dnevnik.hr.