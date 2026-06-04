Pri Medulinu strmoglavilo manjše letalo, več mrtvih

Po navedbah istrske policije so danes ob 11.25 prejeli obvestilo, da je na območju Campanoža med Puljem in Medulinom strmoglavilo manjše letalo.

Na kraju nesreče so vse pristojne službe. "Trenutno so na kraju dogodka vse službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe v okviru svojih pristojnosti," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi istrske policije Alen Pačić in potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi.

Po neuradnih informacijah net.hr so umrli štirje ljudje, dve osebi še pogrešajo.