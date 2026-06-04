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Zgodba se razvija

Pri Medulinu strmoglavilo manjše letalo, več mrtvih

Medulin, 04. 06. 2026 12.51 pred 23 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Medulin

Na nenaseljenem območju blizu hrvaškega Medulina je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah net.hr je v nesreči umrlo več oseb.

Po navedbah istrske policije so danes ob 11.25 prejeli obvestilo, da je na območju Campanoža med Puljem in Medulinom strmoglavilo manjše letalo.

Na kraju nesreče so vse pristojne službe. "Trenutno so na kraju dogodka vse službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe v okviru svojih pristojnosti," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi istrske policije Alen Pačić in potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi.

Po neuradnih informacijah net.hr so umrli štirje ljudje, dve osebi še pogrešajo.

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KOMENTARJI4

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Ice_Cat
04. 06. 2026 13.23
7 ljudi na krovu ...pa kao letalo manjsih dimenzij
Odgovori
0 0
motorist_mb
04. 06. 2026 13.20
Pilot je delo spiralo pa se zabil v zemljo!!!
Odgovori
+0
2 2
mario7
04. 06. 2026 13.11
Tudi to se zgodi. Žal.
Odgovori
+4
4 0
Ice_Cat
04. 06. 2026 13.06
🙃
Odgovori
+4
4 0
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