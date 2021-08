Pri Moskvi strmoglavil Iljušin 112, tri osebe na krovu umrle

Slednji so na zapisali, da je letalo bilo na trenažnem letu in je strmoglavilo na gozdnatem območju med priletom na letališče Kubinka. Podrobnosti še ugotavljajo, preiskavo pa bo prevzela posebna komisija. Ni še znano, kaj je botrovalo k požaru na desnem motorju.

Prototip vojaškega transportnega letala je v torek med preskusnim poletom pred Moskvo strmoglavil, so poročale ruske tiskovne agencije s sklicevanjem na rusko United Aircraft Corporation.

Med umrlimi naj bi bil tudi testni pilot in heroj Ruske federacije Nikolaj Kuminov, ki je tudi vodil preizkusni program letenja Iljušina 112V. To letalo se razvija kot morebitnega naslednika sovjetskega An-24 in An-26. Leta 2003 je zmagal na natečaju v Rusiji, a ga je leta 2010 za pogodbo z državo "prehitel" An-140, ki ga je razvijala Ukrajina. Po vojni za Krim leta 2014 pa je bil izbran Iljušin, prvi testni polet je bil 30. marca 2019.