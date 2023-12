Pri nas večinoma brez ognjemetov, po svetu napovedani spektakli

OGLAS

Med prvimi bodo v novo leto vstopili v Avstraliji. Sydney bo tradicionalno stopil v leto 2024 z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu, kar bodo prenašali tudi v živo po televiziji in spletu. Pričakujejo, da si bo na daljavo ognjemet ogledalo več kot 400 milijonov ljudi. Hongkong načrtuje obsežno odštevanje do novega leta, prvih 12 minut leta 2024 pa bodo popestrili z glasbeno predstavo Novo leto - Nova legenda, v kateri bodo prikazali štiri letne čase.

Silvestrski ognjemet v Sydneyju

Tako kot vsako leto tudi tokrat ob polnoči pričakujejo svetlobni spektakel ob dubajski Burdž Kalifi. Organizatorji napovedujejo pirotehnično, svetlobno in lasersko ekstravaganco. Silvestrska praznovanja privabljajo tudi v evropska mesta. Avstrijska prestolnica vabi na t. i. silvestrsko ulico v središču mesta, za katero so pripravili 80 ur programa. Osrednje točke bodo med drugim ob stolnici svetega Štefana, na Kärntner Strase in pri mestni hiši, kjer bo koncert, posvečen pevcu Falcu. Na Dunaju bodo skok v novo leto obeležili z osemminutno predstavo z laserji ob zvokih valčka Na lepi modri Donavi Johanna Straussa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V Avstriji letos na silvestrovanje vabijo tudi številni samostani. Veliko ljudi raje preživi silvestrovo v tišini namesto na zabavah in ob raketah, piše na spletni strani skupnosti avstrijskih cerkvenih redov. Med drugim kapucini iz Salzburga vabijo mlade do 35 let, naj nekaj dni preživijo z njimi in uživajo v razgledu na mesto, drugod vabijo k molitvam in meditaciji.

Praznovanje novega leta v Parizu

Mesto luči Pariz bo številne obiskovalce Elizejskih poljan razveselilo z osemminutno glasbeno in svetlobno predstavo ob Slavoloku slave, manjkal ne bo niti ognjemet. Medtem so se v Amsterdamu letos odločili za električni ognjemet, ki bo kombinacija pirotehnike in luči. Na Otoku pa sta med bolj priljubljenimi silvestrovanji v Londonu in Edinburghu. V Londonu bodo tradicionalno ob polnoči zazvonili zvonovi Big Bena, nebo pa bo osvetlil ognjemet. Živahno bo tudi na prvega leta dan, ko bo potekala novoletna parada. V škotski prestolnici silvestrovanje poteka kar tri dni v okviru festivala Hogmanay, ki ga odprejo s procesijo bakel. Vrhunec praznovanj bo festival doživel z ognjemetom in svetlobno predstavo nad znamenitim edinburškim gradom. Mnoga mesta za bolj ekološka praznovanja Na Balkanu se bo več mest pridružilo bolj ekološkim načinom obeleževanja skoka v novo leto. Na Hrvaškem bodo ob prestolnici Zagreb ekološko bolj prijazne svetlobne predstave pripravili v skupno okoli 50 mestih in občinah. Tudi v črnogorski prestolnici Podgorica letos na silvestrovo ne bo ognjemeta. Odločitev so mestne oblasti med drugim utemeljile z njegovim škodljivim vplivom na okolje. V prestolnici Srbije medtem napovedujejo svetlobno-pirotehnično predstavo na najvišji stolpnici v državi in regiji, 42-nadstropnem in 168 metrov visokem nebotičniku z imenom stolp Beograda, z vrha katerega tik pred polnočjo napovedujejo spektakularen ognjemet.

Priprave na praznovanje v New Yorku