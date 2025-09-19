Pri Nemcu našli 30.000 nabojev, 18 kosov orožja, nacistične simbole in drogo

Kot je sporočila avstrijska policija, so njihovo pozornost pritegnile objave nemškega državljana na družbenih omrežjih, ki so izražale nacistično ideologijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ko je policija na avstrijskem Štajerskem vdrla v hišo, je 54-letnik zbežal v bližnji gozd, vendar se po nekaj urah sam predal organom pregona. Moškega so pridržali, zaslišali in nato izpustili. Preiskavo je sicer vodila obveščevalna služba.