Pri Nemcu našli 30.000 nabojev, 18 kosov orožja, nacistične simbole in drogo

Kot je sporočila avstrijska policija, so njihovo pozornost pritegnile objave nemškega državljana na družbenih omrežjih, ki so izražale nacistično ideologijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Ko je policija na avstrijskem Štajerskem vdrla v hišo, je 54-letnik zbežal v bližnji gozd, vendar se po nekaj urah sam predal organom pregona. Moškega so pridržali, zaslišali in nato izpustili. Preiskavo je sicer vodila obveščevalna služba.
Tiskovni predstavnik policije je za nemško agencijo dpa dejal, da je bil moški obtožen na podlagi protinacistične zakonodaje. Kot je še dodal, trenutno izvajajo teste, da bi ugotovili, ali so najdeni kosi orožja pravi in dejansko uporabni. Nemški državljan za orožje ni imel dovoljenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.