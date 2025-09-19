Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Pri Nemcu našli 30.000 nabojev, 18 kosov orožja, nacistične simbole in drogo

Dunaj, 19. 09. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
4

Avstrijska policija je v preiskavi na domu nemškega državljana v kraju Hitzendorf blizu Gradca našla 18 kosov orožja, vključno z dušilci zvoka, 30.000 nabojev in nacistične simbole, med njimi zastave in značke, so danes sporočile lokalne oblasti. Po navedbah policije so v domu našli tudi hladno orožje in droge.

Kot je sporočila avstrijska policija, so njihovo pozornost pritegnile objave nemškega državljana na družbenih omrežjih, ki so izražale nacistično ideologijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ko je policija na avstrijskem Štajerskem vdrla v hišo, je 54-letnik zbežal v bližnji gozd, vendar se po nekaj urah sam predal organom pregona. Moškega so pridržali, zaslišali in nato izpustili. Preiskavo je sicer vodila obveščevalna služba.

Orožje in nacistični simboli (fotografija je simbolična).
Orožje in nacistični simboli (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik policije je za nemško agencijo dpa dejal, da je bil moški obtožen na podlagi protinacistične zakonodaje. Kot je še dodal, trenutno izvajajo teste, da bi ugotovili, ali so najdeni kosi orožja pravi in dejansko uporabni. Nemški državljan za orožje ni imel dovoljenja.

nemec policija avstrija nacistični simboli
Naslednji članek

Ruski Migi-31 v estonskem zračnem prostoru, domov so jih pospremila Natova letala

Naslednji članek

Šum v komunikaciji na letališču: namesto v Nico poleteli v Tuniz

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
19. 09. 2025 16.35
-1
Pripravljajo se?
ODGOVORI
0 1
Zeus28
19. 09. 2025 16.37
Zate se pripravljajo
ODGOVORI
0 0
patogen
19. 09. 2025 16.29
+3
Reenactment pač. Ko ga vsako leto gledamo v Dražgošah, pa Osankarici, je pa vse v redu...
ODGOVORI
3 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 16.39
drogo so mu podtaknli
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256