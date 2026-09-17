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Pri Novigradu izrazit poličasti oblak, v Rovinju vodna tromba

Novigrad, 17. 09. 2026 11.04 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
N.L.
Vodna tromba pred Rovinjem

Burno nevihtno dogajanje je zjutraj doseglo tudi hrvaško Istro. Pri Novigradu je prihod nevihte nakazoval izrazit poličasti oblak, blizu Rovinja pa so na morju ujeli veliko vodno trombo. Meteorologi so za reško regijo izdali oranžno opozorilo.

Pri Rovinju se je oblikoval visok vrtinec, ki je segal od oblakov do morske gladine, poroča net.hr.

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Vodna tromba je nastala tudi na jugu Istre blizu naselja Ližnjan. 

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V bližini Novigrada pa je prihod nevihte nakazoval izrazit poličasti oblak, znan tudi pod imenom "shelf cloud".

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Gre za nizek oblak, ki se najpogosteje pojavlja na sprednji strani nevihtne linije ali supercelične nevihte, in sicer v smeri, v katero se nevihta premika. Takšen oblak je pogosto znak močnega nevihtnega piša, zato je dobro, da se čim prej umaknemo na varno, torej stran od dreves, električnih vodov in drugih predmetov, ki bi nas lahko ob nevihti poškodovali.

Prihod nevihte s poličastim oblakom je bil izrazit tudi v Kopru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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neurje Istra vodna tromba poličasti oblak vreme

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KOMENTARJI7

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dark Cat
17. 09. 2026 12.22
Top novica🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
ptuj.si
17. 09. 2026 12.20
Upam, da je Golob prispel v varni pristan.
Odgovori
0 0
medwd
17. 09. 2026 11.34
Kako pogrešam novice iz HRVAŠKE, grem kar k njim na dopust.
Odgovori
+1
1 0
Ursooo
17. 09. 2026 11.46
Čakaj, zdaj pridejo še dramatični naslovi: Ohladilo se bo! ZLOM POLETJA! Katastrofa vseh katastrof. Martinčkanje na kavicah in ždenje v sonce bo oteženo. Nobeden pa se ne vpraša, kaj je narobe, da imamo najmanj 31°C neprestano že tam nekje od 7. aprila.
Odgovori
+1
2 1
Delavec_Slo
17. 09. 2026 11.30
Hvala za obvestila iz hrvaške, a v Sloveniji se nič ne dogaja!
Odgovori
+4
4 0
medwd
17. 09. 2026 11.35
Še malo, pa bo mimo turistična sezona, in novice iz HRVAŠKE bojo izginile. Do Aprila 2027. Potem pa spet pol leta vsak dan po 4 novice.
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+1
1 0
medwd
17. 09. 2026 11.35
Vsak dan med turistično sezono se dela reklama za HRVAŠKO!!
Odgovori
+1
1 0
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