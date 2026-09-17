Pri Novigradu izrazit poličasti oblak, v Rovinju vodna tromba

Pri Rovinju se je oblikoval visok vrtinec, ki je segal od oblakov do morske gladine, poroča net.hr.

V bližini Novigrada pa je prihod nevihte nakazoval izrazit poličasti oblak, znan tudi pod imenom "shelf cloud".

Gre za nizek oblak, ki se najpogosteje pojavlja na sprednji strani nevihtne linije ali supercelične nevihte, in sicer v smeri, v katero se nevihta premika. Takšen oblak je pogosto znak močnega nevihtnega piša, zato je dobro, da se čim prej umaknemo na varno, torej stran od dreves, električnih vodov in drugih predmetov, ki bi nas lahko ob nevihti poškodovali.

Prihod nevihte s poličastim oblakom je bil izrazit tudi v Kopru.