Pri Omišu iskali tri najstnike na supih

Omiška policija je v nedeljo zvečer okoli 22. ure prejela obvestilo, da so se trije otroci iz okolice Lokve Rogoznice na deskah za supanje oddaljili od obale in da nihče ne ve, kje se nahajajo. Policisti so obalno območje preiskali v dveh smereh, proti Pisku in proti Omišu, v iskanje pa so se s čolni vključili občani, policisti s Splita, obveščena je bila še luška kapetanija, gasilci DVD Omiš ter HGSS (Hrvatska gorska služba spašavanja), poroča dnevnik.hr .

"O izginotju otrok smo takoj obvestili celotno operativno skupino policije, predvsem Policijsko postajo Brač, ki je imela nalogo preiskati obalni del otoka Brač, od Postire do Pušišća, ki se nahajajo nasproti Lokve Rogoznice, ker je obstajala možnost, da so šli proti Braču. Operativno komunikacijski center policije je koordiniral akcijo na terenu in hitro izmenjavo informacij glede na velikost območja na morju in kopnem, ki ga je bilo treba preiskati," so sporočili iz splitske policije.

Iskanje se je končalo nekaj minut čez polnoč, ko so gasilci DVD Omiš, ki so s čolni prečesali morje, v bližini mesta Pučišće našli nepoškodovane otroke na deskah za supanje.

"Takoj so jih prepeljali v Zdravstveni dom Omiš, opravili preventivni pregled in otroke vrnili staršem. V omenjeni dogodek so bili od vsega začetka vključeni tudi češki policisti, ki so bili ves čas ob starših in jim omogočali komunikacijo s policijo. Da bi ugotovili vse okoliščine tega dogodka, bodo opravljeni podrobni razgovori s starši in osebami, ki so bile z otroci na plaži," so sporočili iz splitske policije.