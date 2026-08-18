Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pri otoku Žirje opazili trimetrskega morskega psa

Zagreb , 18. 08. 2026 10.52 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Morski pes

V bližini otoka Žirje so ribiči opazili morskega psa vrste mako, ki naj bi dosegal dolžino okoli treh metrov. Morski pes mako velja za izjemno hitrega plenilca, ki v odprtem morju lovi tune in mečarice.

Ribiči so na TikToku delili posnetek morskega psa pri hrvaškem otoku Žirje. Kot trdijo, je morski pes dolg okoli tri metre in je vrste mako. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Morski pes mako, znan tudi kot kratkoplavuti mako, velja za enega najhitrejših morskih psov na svetu. V vodi lahko doseže izjemne hitrosti, kar mu omogoča učinkovit lov na hiter plen, kot so tune in mečarice. Znan je po svojem vitkem, hidrodinamičnem telesu in značilni modri barvi hrbta, ki mu pomaga pri kamuflaži v odprtem oceanu. 

Včeraj smo poročali, da je na tem mestu tunolovec ulovil manto, ki jo je izpustil nazaj v morje.

Preberi še Boj z veliko 'zverjo': hrvaški tunolovec tokrat ulovil ogromno manto

Otok Žirje je najbolj oddaljen stalno naseljen otok šibeniškega arhipelaga v Jadranskem morju. Zaradi svoje lege na odprtem morju je strateško pomemben za pomorski promet in ribištvo. Otok je znan po svoji bogati zgodovini, saj so na njem ohranjeni ostanki bizantinske trdnjave iz 6. stoletja, ki so jo zgradili za nadzor pomorskih poti v tem delu Jadrana.

morski pes hrvaška Žirje mako Jadran Hrvaška

Iskanje zadnjega pogrešanega Portugalca končano

Oče naj bi v Kumbergu ubil osemletno hčerko

24ur.com V Tržaškem zalivu opazili sinjega morskega psa
24ur.com Ribič v Istri v objektiv ujel morskega psa orjaka
24ur.com Osemmetrski orjak ob obali Istre krožil okoli turistične ladje
24ur.com V Tržaškem zalivu morski pes orjak
24ur.com V vodah Tajvana ujeli starodavnega in redko videnega morskega psa
24ur.com Dva morska psa pri Vodicah, v Jadranu prvič opazili tudi strupeno napihovalko
24ur.com Dron posnel orke, kako ubijejo belega morskega psa
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peT99
18. 08. 2026 12.13
Ojoj, na Visu srečaš tole že ob vožnji s kajakom ali s supom predvsem na jz strani otoka... pa si lahko od obale oddaljen samo 15m. Pretresljiva novica.
Odgovori
0 0
peT99
18. 08. 2026 12.13
s kajakom ali s supom pa zato, ker se žival umakne če "čofotaš" v morju...
Odgovori
0 0
Špica
18. 08. 2026 12.08
preh bi mogli objavt sedaj gre ze proti koncu sezone... A se bojo z njim tudi igral kot pa s tismu delfinomm..
Odgovori
0 0
royayers
18. 08. 2026 12.05
Klasicna ribiska. 3m je enako 2m. Cudovita riba sicer, cedalje vec jih je. Zdaj, ko je sezona lova na skuse, radi zaplavajo v jate, tudi na ulovljeno ribo, kakopak vse potrgajo.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
18. 08. 2026 12.00
Zopet atrakcija in reklama za turiste kot z tistim delfinom. Naj ga ne vabijo na plažo!
Odgovori
0 0
obožeobože
18. 08. 2026 11.55
Ja in...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Pretresljive besede po njeni smrti: "Hčerki bom o njej vedno govoril s spoštovanjem"
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če vzamete zdravilo s pretečenim rokom trajanja?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
cekin
Portal
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
moskisvet
Portal
Vladimir Kličko po smrti igralke prekinil molk: 'Bila je pomemben del mojega življenja'
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Tega gumba v avtomobilu večina voznikov nikoli ne uporablja
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Poletni jedilnik za ves dan: 3 preproste in zdrave ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897