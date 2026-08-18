Pri otoku Žirje opazili trimetrskega morskega psa

Ribiči so na TikToku delili posnetek morskega psa pri hrvaškem otoku Žirje. Kot trdijo, je morski pes dolg okoli tri metre in je vrste mako.

Morski pes mako, znan tudi kot kratkoplavuti mako, velja za enega najhitrejših morskih psov na svetu. V vodi lahko doseže izjemne hitrosti, kar mu omogoča učinkovit lov na hiter plen, kot so tune in mečarice. Znan je po svojem vitkem, hidrodinamičnem telesu in značilni modri barvi hrbta, ki mu pomaga pri kamuflaži v odprtem oceanu.

Včeraj smo poročali, da je na tem mestu tunolovec ulovil manto, ki jo je izpustil nazaj v morje.