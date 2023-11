Pri Pagu po neurju rešili posadko poškodovane jadrnice, med njimi tudi Slovenka

Luška kapetanija v Zadru je klic tričlanske posadke na pomoč prejela v soboto ob 14.34, potem ko se je jadrnici med neurjem poškodoval motor in zlomil jambor.

Uslužbenci kapetanije so skupaj z reševalci tako začeli akcijo iskanja in reševanja posadke, s katero so po telefonu ves čas vzdrževali stik, da bi preprečili paniko in zagotovili pravilno ravnanje na poškodovani jadrnici, so še sporočili z ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo.

Jadrnico s posadko so našli ob 16.10 jugozahodno od Proboja na Pagu. Odvlekli so jo do obale in posadko ob 17.20 izkrcali v pristanišču v Povljani na Pagu.