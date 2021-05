Pri Pliberku brez množične žalne slovesnosti za hrvaške žrtve povojnih pobojev

Žalne slovesnosti za več deset tisoč pobitih Hrvatov, med katerimi so bili večinoma pripadniki poraženih sil ustaške NDH, pri Pliberku potekajo sredi maja od leta 1952. Na Hrvaškem je sobota ali nedelja, ki je najbližja 15. maju, uradni dan spomina na žrtve boja za svobodo in neodvisnost Hrvaške.

Organizatorji spominske slovesnosti iz hrvaškega častnega pliberškega voda so napovedali, da bodo ob 76. obletnici tragičnih dogodkov položili vence in prižgali sveče na Libuškem polju. V imenu hrvaške vlade in sabora bo to storil hrvaški veleposlanik v Avstriji Daniel Glunčić.

Obenem bodo vence položili tudi pri osrednjem križu na zagrebškem pokopališču Mirogoj, medtem ko bo maša za žrtve povojnih pobojev v cerkvi v Udbini. Organizatorji letošnje žalne slovesnosti so opozorili, da bodo dogodki potekali ob strogih protiepidemioloških ukrepih. Potrdili so, da se bo dogodkov na Mirogoju in v Udbini udeležil tudi predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković.